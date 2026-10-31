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Променят движението в центъра на София на 4 ноември заради смяната на гвардейския караул

Променят движението в центъра на София на 4 ноември заради смяната на гвардейския караул
БТА

Временни ограничения ще бъдат въведени в района на президентството, като за един час ще бъде забранено движението по част от улица "Леге"

Временна организация на движението ще бъде въведена в центъра на София на 4 ноември, сряда, заради тържествената смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на президентството.

От 11:30 до 12:30 часа ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства по улица "Леге", в участъка между булевард "Цар Освободител" и улица "Съборна".

От 11:00 часа до приключването на церемонията ще бъдат разрешени престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците в събитието, по булевард "Цар Освободител" в отсечката между Археологическия музей и Българската народна банка.

Ограниченията се въвеждат за осигуряване на нормалното протичане на тържествената церемония.

Шофьорите, които планират преминаване през централната градска част, трябва да съобразят маршрутите си с временната организация на движението.

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