Променят движението в центъра на София на 4 ноември заради смяната на гвардейския караул

Временна организация на движението ще бъде въведена в центъра на София на 4 ноември, сряда, заради тържествената смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на президентството.

От 11:30 до 12:30 часа ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства по улица "Леге", в участъка между булевард "Цар Освободител" и улица "Съборна".

От 11:00 часа до приключването на церемонията ще бъдат разрешени престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците в събитието, по булевард "Цар Освободител" в отсечката между Археологическия музей и Българската народна банка.

Ограниченията се въвеждат за осигуряване на нормалното протичане на тържествената церемония.

Шофьорите, които планират преминаване през централната градска част, трябва да съобразят маршрутите си с временната организация на движението.