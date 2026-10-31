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За първи път Пловдив ще бъде домакин на Годишните награди на СБЖ

За първи път Пловдив ще бъде домакин на Годишните награди на СБЖ
БТА

Церемонията ще се проведе днес в Дома на културата "Борис Христов" и е част от честванията на 100 години организирано журналистическо движение в града

Пловдив ще бъде домакин на тържествената церемония по връчването на Годишните награди на Съюза на българските журналисти (СБЖ) за 2026 г. Събитието ще се проведе днес, 31 октомври, в Дома на културата "Борис Христов".

За първи път отличията ще бъдат връчени извън София, в Пловдив, като признание за историческия принос на града към развитието на свободната журналистика в България.

Тази година градът под тепетата отбелязва 100 години от началото на организираното журналистическо движение. Юбилеят е съпътстван от поредица инициативи, посветени на журналистическата професия и свободата на словото.

В петък на площад "Журналист" беше открита художествената инсталация "Журналистическа памет", дело на скулптора Атанас Карадечев. Проектът е разработен с участието на архитектите Илко Николов и Кирил Мавров.

Инициатори на юбилейната програма са пловдивските дружества към СБЖ "Глас", "Европрес", "Марица" и "Филипопол".

Организаторите подчертават, че целта на събитията е да бъдат почетени както съвременните журналисти, така и поколенията техни предшественици, допринесли за развитието на професията и свободното слово в България.

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