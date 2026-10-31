За първи път Пловдив ще бъде домакин на Годишните награди на СБЖ

Пловдив ще бъде домакин на тържествената церемония по връчването на Годишните награди на Съюза на българските журналисти (СБЖ) за 2026 г. Събитието ще се проведе днес, 31 октомври, в Дома на културата "Борис Христов".

За първи път отличията ще бъдат връчени извън София, в Пловдив, като признание за историческия принос на града към развитието на свободната журналистика в България.

Тази година градът под тепетата отбелязва 100 години от началото на организираното журналистическо движение. Юбилеят е съпътстван от поредица инициативи, посветени на журналистическата професия и свободата на словото.

В петък на площад "Журналист" беше открита художествената инсталация "Журналистическа памет", дело на скулптора Атанас Карадечев. Проектът е разработен с участието на архитектите Илко Николов и Кирил Мавров.

Инициатори на юбилейната програма са пловдивските дружества към СБЖ "Глас", "Европрес", "Марица" и "Филипопол".

Организаторите подчертават, че целта на събитията е да бъдат почетени както съвременните журналисти, така и поколенията техни предшественици, допринесли за развитието на професията и свободното слово в България.