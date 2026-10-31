10 български туристи пострадаха при тежка катастрофа с автобус в Турция
Автобус с 51 туристи и двама шофьори, пътуващ от Русе за Истанбул, се е блъснал в камион край Одрин
Десет български туристи са ранени при тежка катастрофа между автобус и товарен автомобил в Турция, съобщава турският вестник "Сьозджю".
Инцидентът е станал около 01:30 часа през нощта на шестия километър от пътя между граничния пункт "Капъкуле" и Одрин.
В автобуса са пътували общо 53 души – 51 туристи и двама шофьори, всички български граждани. Превозното средство е пътувало от Русе към Истанбул.
По първоначална информация автобусът с българска регистрация се е ударил в задната част на движещ се пред него камион с турски регистрационен номер.
На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията и спешната помощ. Десетимата пострадали българи са транспортирани до близки лечебни заведения.
Засега няма информация за състоянието на ранените и причините за катастрофата.
Турските власти изясняват обстоятелствата около инцидента.