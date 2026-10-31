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10 български туристи пострадаха при тежка катастрофа с автобус в Турция

10 български туристи пострадаха при тежка катастрофа с автобус в Турция
БТА

Автобус с 51 туристи и двама шофьори, пътуващ от Русе за Истанбул, се е блъснал в камион край Одрин

Десет български туристи са ранени при тежка катастрофа между автобус и товарен автомобил в Турция, съобщава турският вестник "Сьозджю".

Инцидентът е станал около 01:30 часа през нощта на шестия километър от пътя между граничния пункт "Капъкуле" и Одрин.

В автобуса са пътували общо 53 души – 51 туристи и двама шофьори, всички български граждани. Превозното средство е пътувало от Русе към Истанбул.

По първоначална информация автобусът с българска регистрация се е ударил в задната част на движещ се пред него камион с турски регистрационен номер.

На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията и спешната помощ. Десетимата пострадали българи са транспортирани до близки лечебни заведения.

Засега няма информация за състоянието на ранените и причините за катастрофата.

Турските власти изясняват обстоятелствата около инцидента.

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