10 български туристи пострадаха при тежка катастрофа с автобус в Турция

Десет български туристи са ранени при тежка катастрофа между автобус и товарен автомобил в Турция, съобщава турският вестник "Сьозджю".

Инцидентът е станал около 01:30 часа през нощта на шестия километър от пътя между граничния пункт "Капъкуле" и Одрин.

В автобуса са пътували общо 53 души – 51 туристи и двама шофьори, всички български граждани. Превозното средство е пътувало от Русе към Истанбул.

По първоначална информация автобусът с българска регистрация се е ударил в задната част на движещ се пред него камион с турски регистрационен номер.

На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията и спешната помощ. Десетимата пострадали българи са транспортирани до близки лечебни заведения.

Засега няма информация за състоянието на ранените и причините за катастрофата.

Турските власти изясняват обстоятелствата около инцидента.