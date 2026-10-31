21 съдии се борят за шест места във Висшия съдебен съвет

Общото събрание на съдиите в България започва днес, 31 октомври, от 10:00 часа. Магистратите ще трябва да изберат шестима свои представители във Висшия съдебен съвет (ВСС), като за местата се състезават 21 кандидати.

Право на участие имат 2275 действащи съдии в страната. Ако до началото на заседанието се регистрират по-малко от половината, събранието ще бъде отложено с един час, след което ще започне независимо от броя на присъстващите.

Днес предстои да бъдат избрани председател на събранието и членовете на избирателната комисия. Ще бъде определено и времето за изслушване на кандидатите. Заседанието ще се излъчва пряко на сайта на ВСС.

Същинското гласуване ще се проведе на 7 ноември с хартиени бюлетини. За да бъде редовен изборът, трябва да гласуват повече от половината съдии с право на глас.

Ако необходимата активност не бъде достигната, на 8 ноември ще се проведе повторно гласуване, при което ще е достатъчно участие на поне 33% от магистратите.

За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината действителни гласове, като при необходимост се прилагат допълнителните правила за определяне на шестимата представители.

Изборът е част от процедурата по попълване на състава на ВСС, който включва общо 25 членове.

Прокурорите вече избраха четиримата си представители, а следователите ще проведат своите събрания на 14 и 21 ноември. Народното събрание трябва да попълни парламентарната квота на 19 ноември.

Сред кандидатите за съдийската колегия са магистрати от районни, окръжни, апелативни и върховни съдилища в страната.