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21 съдии се борят за шест места във Висшия съдебен съвет

21 съдии се борят за шест места във Висшия съдебен съвет
БТА

Общо 2275 магистрати имат право на глас при избора на нови членове на ВСС

Общото събрание на съдиите в България започва днес, 31 октомври, от 10:00 часа. Магистратите ще трябва да изберат шестима свои представители във Висшия съдебен съвет (ВСС), като за местата се състезават 21 кандидати.

Право на участие имат 2275 действащи съдии в страната. Ако до началото на заседанието се регистрират по-малко от половината, събранието ще бъде отложено с един час, след което ще започне независимо от броя на присъстващите.

Днес предстои да бъдат избрани председател на събранието и членовете на избирателната комисия. Ще бъде определено и времето за изслушване на кандидатите. Заседанието ще се излъчва пряко на сайта на ВСС.

Същинското гласуване ще се проведе на 7 ноември с хартиени бюлетини. За да бъде редовен изборът, трябва да гласуват повече от половината съдии с право на глас.

Ако необходимата активност не бъде достигната, на 8 ноември ще се проведе повторно гласуване, при което ще е достатъчно участие на поне 33% от магистратите.

За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината действителни гласове, като при необходимост се прилагат допълнителните правила за определяне на шестимата представители.

Изборът е част от процедурата по попълване на състава на ВСС, който включва общо 25 членове.

Прокурорите вече избраха четиримата си представители, а следователите ще проведат своите събрания на 14 и 21 ноември. Народното събрание трябва да попълни парламентарната квота на 19 ноември.

Сред кандидатите за съдийската колегия са магистрати от районни, окръжни, апелативни и върховни съдилища в страната.

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