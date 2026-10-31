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Тръмп нарече Норвегия "държава-кочина", тя му отвърна с най-красивите тоалетни в света

Тръмп нарече Норвегия "държава-кочина", тя му отвърна с най-красивите тоалетни в света
Visit Norway

Норвежката туристическа организация Visit Norway отговори с чувство за хумор на критиките на американския президент, като представи обществени тоалетни с впечатляващ дизайн и гледки към природата

Норвегия намери необичаен начин да отговори на американския президент Доналд Тръмп, след като той нарече страната "държава-кочина". Туристическата организация Visit Norway започна кампания, посветена на най-красивите обществени тоалетни в света, съобщава Франс прес.

Вместо политически спор организацията представи серия от архитектурно впечатляващи тоалетни, разположени сред норвежките фиорди, планини и крайбрежни пейзажи.

"Чухме доста за тази история с "държавата-кочина". Е, със сигурност можем да кажем, че разполагаме с едни от най-впечатляващите тоалетни в света", написаха от Visit Norway във Facebook.

Повод за необичайната кампания стана изказване на Тръмп на предизборен митинг в американския щат Мичиган.

"Честно казано, Норвегия не струва. Всъщност Норвегия се превърна в "държава-кочина"", заяви американският президент.

Коментарът му беше свързан с решението на Нобеловия комитет отново да не му присъди Нобеловата награда за мир.

Отличието за 2026 г. беше присъдено на южноафриканската юристка Нави Пилай за дългогодишната ѝ работа в защитата на човешките права.

Норвежкият външен министър реагира по-сдържано, като припомни, че Нобеловият комитет взема решенията си независимо от норвежкото правителство.

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