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Хутите атакуваха с балистични ракети летище и президентски дворец в Йемен

Хутите атакуваха с балистични ракети летище и президентски дворец в Йемен
АР/БТА

Съобщава се за експлозии в град Аден, а Саудитска Арабия обяви, че е свалила дрон на хутите над Медина

Йеменските бунтовници хути съобщиха, че са изстреляли балистични ракети по летището и президентския дворец „Машик“ в южния град Аден, предаде Ройтерс.

В съобщението на военната пресслужба на хутите не се посочват данни за жертви или материални щети. Не е ясно и дали някой от набелязаните обекти е бил поразен.

Междувременно Франс прес съобщи за чути експлозии в Аден, където от 2015 г. се намира международно признатото правителство на Йемен. Столицата Сана остава под контрола на хутите.

Отделно водената от Саудитска Арабия военна коалиция обяви, че е прехванала и унищожила дрон на хусите над района на Медина, един от най-свещените градове за мюсюлманите, съобщи Ройтерс.

Саудитската коалиция подкрепя международно признатото правителство на Йемен, докато хусите получават подкрепа от Иран.

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