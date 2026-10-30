Гюров: 45% от твърденията на Йотова в дебата са неверни

Кандидатът за президент Андрей Гюров отправи остри критики към Илияна Йотова в интервю за предаването "Денят на Дарик". Той коментира президентския дебат, обвиненията срещу него и предстоящия балотаж на 1 ноември.

"Аз проверих така наречените факти и резултатите от фактчека и видях, че около 55% от изказаните от госпожа Йотова тези са верни, а 45% – неверни", заяви Гюров.

Кандидатът не уточни в цитираните изказвания методологията на проверката. Посочените проценти представляват негова оценка, а не независимо установен резултат.

Гюров предупреди и за риск от съсредоточаване на властта в ръцете на една политическа сила.

"Когато една партия държи мнозинство в парламента, държи изпълнителната власт, а президентската институция остане в ръцете на същата тази партия, тогава няма да има никаква противотежест на върха на държавата", посочи той.

По повод твърденията за предполагаема среща между него и лидера на ДПС Делян Пеевски Гюров категорично отрече подобен разговор да се е състоял.

"Това не е вярно. Откровена лъжа", заяви кандидатът за президент.

Той разкритикува и икономическата политика на правителството на Румен Радев, като предупреди за опасност от увеличаване на държавния дълг.

"Това е все едно да вземеш бърз кредит и да отидеш на вечеря", коментира Гюров, според когото държавата увеличава административните разходи вместо да ги ограничава.

Кандидатът заяви още, че разликата между него и Йотова на първия тур е била под 3%, като я представи като знак за заси