Андрей Гюров: Мирът не може да се гради върху правото на силата
Той посочи, че дезинформацията, общественото разделение и проблемите в образованието задълбочават недоверието, но според него предстоящите избори дават възможност на разочарованите граждани да определят сами бъдещето на България
Кандидатът за президент Андрей Гюров заяви, че съществуват различни разбирания за мира, но предупреди, че приемането на правото на силата като водещ принцип може да създаде опасен прецедент и за България. Той коментира темата във връзка с пълномащабната руска инвазия в Украйна по време на разговор на живо във Фейсбук.
Гюров подчерта, че обществото трябва да има обща основа, върху която да изгражда диалог и да преодолява разделението. Според него особено важно е да има базово съгласие за това кое е истина и кое е лъжа.
По думите му дезинформацията, общественото разделение и проблемите в образованието са сред причините за ниската избирателна активност. Той посочи, че според него 77% от негласуващите са разочаровани граждани, но настоящата ситуация дава възможност те отново да участват активно в определянето на бъдещето на страната.
Кандидатът за президент открои две причини, поради които негласуващите могат да се мобилизират. Първата е международната обстановка, която поставя пред всеки необходимостта да определи позицията си. Втората е възможността гражданите сами да повлияят върху бъдещето на България и да ограничат тежестта на купения вот.
Гюров акцентира и върху ролята на образованието и културата в програмата на кандидат-президентската двойка. Той подчерта, че медиите също имат важна роля за утвърждаването на истината и възстановяването на доверието в обществото.
По думите му във властта трябва да има баланс и механизми за контрол, които да не допускат прекомерна концентрация на власт.
ТАРАЛЕЖ припомня, че бившите министър-председатели Бойко Борисов, Иван Костов и Николай Денков, президентът в периода 2012–2017 г. Росен Плевнелиев и кметът на София Васил Терзиев призоваха избирателите да подкрепят Андрей Гюров и Георги Кандев на балотажа в неделя, 1 ноември.
Към тях се присъединяват бивши министри, висши офицери от резерва и запаса, дипломати и общественици, подписали общ документ под надслов "Призив за единство и мобилизация на вота".