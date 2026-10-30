"Гюров, Кандев и половината интернет": Кандидатите организират онлайн среща

Кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват в неформална онлайн среща със създатели на съдържание днес, 30 октомври, от 18:00 часа. Разговорът ще се проведе на живо във Facebook под надслов "Гюров, Кандев и половината интернет", два дни преди президентския балотаж на 1 ноември.

Според организаторите целта на събитието е да се проведе открит разговор за бъдещето на България, обществените нагласи, очакванията и въпросите, които вълнуват гражданите.

В срещата ще се включат Андреа БандаБанда, Боряна Ангелова, Преслав Иванов и Дамян Диамандиев, които създават съдържание и общуват с аудитории в социалните мрежи.

Организаторите представят формата като разговор без предварително зададени въпроси и формални речи, в който ще има възможност за различни гледни точки и откровени отговори.

Онлайн срещата идва след телевизионния дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров, в който двамата кандидати обсъдиха въпроси от вътрешната и външната политика. Разговорът предизвика реакции и взаимни критики от представители на политическите лагери.

Събитието ще бъде достъпно публично във Facebook, като според обявената информация излъчването започва в 18:00 часа.

Следете "Таралеж" за подробности от онлайн срещата. Нашият екип ще проследи разговора и ще представи основните акценти, въпросите и отговорите на кандидатите след края на събитието.