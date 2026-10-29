Гюров и Йотова с финални послания преди балотажа: Призоваха българите да гласуват

Андрей Гюров и Илияна Йотова отправиха финалните си послания към българските граждани в края на президентския дебат по БНТ преди балотажа в неделя, 1 ноември.

Гюров постави акцент върху срещите с гражданите по време на предизборната кампания.

"Проведохме наистина една много открита кампания. Посетихме стотици градове и села, изминахме хиляди километри и се срещнахме с десетки хиляди хора. И това, което правихме най-много, е, че слушахме", заяви той.

Кандидатът подчерта, че разговорите с хората са били основата за изработването на платформата му за следващите пет години.

"Искаме след следващите пет години да погледнем назад и да кажем: свършихме добра работа", посочи Гюров и призова гражданите да упражнят правото си на глас.

Йотова от своя страна свърза изборния ден с българската история и националното самочувствие.

Тя благодари на гражданите за активността им и подчерта значението на историческите личности, които са работили за бъдещето на България.

"Нека на този ден наистина бъдем достойни за тях, да бъдем смели, да защитим най-голямото си право, едно от най-големите - правото на избор", заяви Йотова.

В заключение тя също призова българите да участват в гласуването и да направят своя избор за бъдещето на страната.

И двамата кандидати завършиха участието си с призив за висока избирателна активност на втория тур на президентските избори.