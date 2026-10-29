Новини
Търси
Подкаст
Политика

Гюров и Йотова в остър сблъсък за помилванията и предизборната кампания

Гюров и Йотова в остър сблъсък за помилванията и предизборната кампания
БТА

Двамата кандидати за президент си размениха въпроси и обвинения за помилването на осъдени лица, свободата на медиите и личните нападки по време на кампанията

Остър словесен сблъсък между Андрей Гюров и Илияна Йотова беляза частта с взаимните въпроси по време на президентския дебат по БНТ.

Йотова попита Гюров дали действително е сравнявал арестите на двама кметове с "Възродителния процес" и го предупреди за тежестта на подобно твърдение.

Гюров категорично отрече да е използвал подобни думи.

"Не съм говорил аз за Възродителен процес. Това, което казах във въпросното интервю, е, че борбата срещу олигархията е закъсняла. Тя трябва да бъде доведена докрай", заяви той.

Гюров от своя страна постави въпроса за президентските помилвания.

"Вие дали ще се извините на българските майки за това, че сте помилвали наркотрафиканти, и бихте ли признали това като грешка?", попита кандидатът.

Йотова отхвърли обвиненията и заяви, че решенията са взети по хуманитарни и здравословни причини въз основа на предоставените медицински документи.

"Всички документи, свързани с помилването, за което говорихте, аз лично, с моя подпис, предоставих на българската прокуратура", отговори тя.

Гюров настоя, че независимо от становищата на комисиите окончателната отговорност за помилванията е на президента.

Напрежението се пренесе и върху предизборната кампания. Йотова попита опонента си дали одобрява начина, по който е проведена тя, като отправи обвинения за лични нападки, включително срещу съпруга ѝ.

"Нашата кампания беше изключително директна, открита. Ние никога не сме избягали от добрия тон", отговори Гюров.

Той на свой ред обвини представители на "Прогресивна България" в разпространяване на неверни твърдения и манипулирани изображения.

Двамата размениха критики и за свободата на медиите. Гюров заяви, че според него правителството се опитва да определя кои журналисти могат да задават въпроси, докато Йотова защити правото на всеки гражданин и политик свободно да изразява мнението си в медиите.

Още по темата

Илияна Йотова е помилвала осъден на доживотен затвор за двойно убийство и грабеж

Илияна Йотова е помилвала осъден на доживотен затвор за двойно убийство и грабеж

Илияна Йотова: "Боташ" тепърва ще бъде полезен на България

Илияна Йотова: "Боташ" тепърва ще бъде полезен на България

Гюров за Бюджет 2027: Допълнителна тежест от 2 млрд. евро за бизнеса и домакинствата

Гюров за Бюджет 2027: Допълнителна тежест от 2 млрд. евро за бизнеса и домакинствата

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Най-важното от България на 29.10.2026 г.

Най-важното от България на 29.10.2026 г.

Гюров и Йотова с финални послания преди балотажа: Призоваха българите да гласуват

Гюров и Йотова с финални послания преди балотажа: Призоваха българите да гласуват

Ивайло Мирчев постави пет въпроса за атаката срещу контейнеровоза край Калиакра

Ивайло Мирчев постави пет въпроса за атаката срещу контейнеровоза край Калиакра

Йотова ще гледа доходите на най-бедните и уязвими хора в новия бюджет

Йотова ще гледа доходите на най-бедните и уязвими хора в новия бюджет

Гюров за Бюджет 2027: Допълнителна тежест от 2 млрд. евро за бизнеса и домакинствата

Гюров за Бюджет 2027: Допълнителна тежест от 2 млрд. евро за бизнеса и домакинствата

Водещи

Най-важното от България на 29.10.2026 г.

Най-важното от България на 29.10.2026 г.

  • Преди 1 минута
Гюров и Йотова с финални послания преди балотажа: Призоваха българите да гласуват

Гюров и Йотова с финални послания преди балотажа: Призоваха българите да гласуват

  • Преди 8 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който една секунда мълчание спасява целия разговор

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който една секунда мълчание спасява целия разговор

  • Преди 19 минути
Ивайло Мирчев постави пет въпроса за атаката срещу контейнеровоза край Калиакра

Ивайло Мирчев постави пет въпроса за атаката срещу контейнеровоза край Калиакра

  • Преди 22 минути
Гюров и Йотова в остър сблъсък за помилванията и предизборната кампания

Гюров и Йотова в остър сблъсък за помилванията и предизборната кампания

  • Преди 23 минути
Йотова ще гледа доходите на най-бедните и уязвими хора в новия бюджет

Йотова ще гледа доходите на най-бедните и уязвими хора в новия бюджет

  • Преди 25 минути
Най-важното от света на 29.10.2026 г.

Най-важното от света на 29.10.2026 г.

  • Преди 40 минути
Гюров за Бюджет 2027: Допълнителна тежест от 2 млрд. евро за бизнеса и домакинствата

Гюров за Бюджет 2027: Допълнителна тежест от 2 млрд. евро за бизнеса и домакинствата

  • Преди 44 минути
Илияна Йотова: "Боташ" тепърва ще бъде полезен на България

Илияна Йотова: "Боташ" тепърва ще бъде полезен на България

  • Преди 49 минути
Гюров: Няма тайни договорки с партии, като президент ще бъда коректив на властта

Гюров: Няма тайни договорки с партии, като президент ще бъда коректив на властта

  • Преди 56 минути
Гюров към Йотова за Северна Македония: Кога сме искрени за френското предложение?

Гюров към Йотова за Северна Македония: Кога сме искрени за френското предложение?

  • Преди 1 час
ЕС обсъжда възможността Канада да стане първият асоцииран член на съюза

ЕС обсъжда възможността Канада да стане първият асоцииран член на съюза

  • Преди 1 час
Илияна Йотова: Имаме нужда от истинско споразумение за мир

Илияна Йотова: Имаме нужда от истинско споразумение за мир

  • Преди 1 час
Гюров и Йотова в остър спор за Украйна и "Боташ": Размениха обвинения за поетите ангажименти

Гюров и Йотова в остър спор за Украйна и "Боташ": Размениха обвинения за поетите ангажименти

  • Преди 1 час
Облаци, дъжд и застудяване през почивните дни, във вторник се очаква сняг и в ниските планини

Облаци, дъжд и застудяване през почивните дни, във вторник се очаква сняг и в ниските планини

  • Преди 1 час