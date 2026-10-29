Гюров и Йотова в остър сблъсък за помилванията и предизборната кампания

Остър словесен сблъсък между Андрей Гюров и Илияна Йотова беляза частта с взаимните въпроси по време на президентския дебат по БНТ.

Йотова попита Гюров дали действително е сравнявал арестите на двама кметове с "Възродителния процес" и го предупреди за тежестта на подобно твърдение.

Гюров категорично отрече да е използвал подобни думи.

"Не съм говорил аз за Възродителен процес. Това, което казах във въпросното интервю, е, че борбата срещу олигархията е закъсняла. Тя трябва да бъде доведена докрай", заяви той.

Гюров от своя страна постави въпроса за президентските помилвания.

"Вие дали ще се извините на българските майки за това, че сте помилвали наркотрафиканти, и бихте ли признали това като грешка?", попита кандидатът.

Йотова отхвърли обвиненията и заяви, че решенията са взети по хуманитарни и здравословни причини въз основа на предоставените медицински документи.

"Всички документи, свързани с помилването, за което говорихте, аз лично, с моя подпис, предоставих на българската прокуратура", отговори тя.

Гюров настоя, че независимо от становищата на комисиите окончателната отговорност за помилванията е на президента.

Напрежението се пренесе и върху предизборната кампания. Йотова попита опонента си дали одобрява начина, по който е проведена тя, като отправи обвинения за лични нападки, включително срещу съпруга ѝ.

"Нашата кампания беше изключително директна, открита. Ние никога не сме избягали от добрия тон", отговори Гюров.

Той на свой ред обвини представители на "Прогресивна България" в разпространяване на неверни твърдения и манипулирани изображения.

Двамата размениха критики и за свободата на медиите. Гюров заяви, че според него правителството се опитва да определя кои журналисти могат да задават въпроси, докато Йотова защити правото на всеки гражданин и политик свободно да изразява мнението си в медиите.