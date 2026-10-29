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Гюров: Няма тайни договорки с партии, като президент ще бъда коректив на властта

Гюров: Няма тайни договорки с партии, като президент ще бъда коректив на властта
БТА

Кандидатът за президент отхвърли обвиненията за политически зависимости, защити работата на служебния си кабинет и заяви, че би наложил вето върху бюджет, който ощетява гражданите

Кандидатът за президент Андрей Гюров категорично отрече да води разговори за политически договорки с партийни лидери. По време на дебата с Илияна Йотова в ефира на БНТ той заяви, че като независим кандидат ще бъде балансьор и коректив на изпълнителната власт.

"Категорично казвам, че няма разговори между мен и партийни централи или партийни лидери", подчерта Гюров.

Той заяви, че не подкрепя разширяването на президентските правомощия, а настоява съществуващите да се използват по-отговорно.

"Аз не вярвам, че президентската институция трябва да има повече правомощия. Аз мисля, че тези правомощия трябва да бъдат използвани от президента с повече отговорност и с повече активност", посочи той.

Гюров защити и конституционните промени, свързани с т.нар. "домова книга", като подчерта, че те ограничават концентрацията на власт.

По думите му договорът с "Боташ" е пример за последиците от липсата на достатъчен институционален контрол. Той отново противопостави финансовите задължения по този договор на рамковото споразумение с Украйна.

Кандидатът разкритикува и икономическата политика на правителството на Румен Радев. Според него по време на ръководения от него служебен кабинет цените са нараствали по-бавно, а разработените тогава механизми за ограничаване на поскъпването не са били приложени от следващото правителство.

Особено остри бяха критиките му към бюджетната политика на управляващите.

Гюров заяви, че в сегашния бюджет са били включени спорни текстове без необходимото обществено обсъждане.

"Защо бързахме толкова много с този бюджет? Какво спасихме, след като предишното правителство падна за един бюджет, а сегашният се оказва по-лош от този, който свали предишното редовно правителство?", попита той.

Кандидатът припомни, че като председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната" е настоявал предложения за административна реформа да бъдат извадени от бюджета за 2022 г. и да преминат през обществено обсъждане.

В заключение Гюров заяви, че като президент ще подкрепя решенията, които смята за правилни, независимо от политическия им произход, но ще използва правото си на вето при нарушения на гражданските права.

"Винаги когато има такива индикации, че се нарушават правата на българските граждани или се прокарва проектобюджет, който ощетява техните доходи, аз тогава ще наложа вето", заяви Гюров.

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