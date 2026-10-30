Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Кой победи в дебата Йотова-Гюров и кой загуби - анализ на политолози

Кой победи в дебата Йотова-Гюров и кой загуби - анализ на политолози
БТА

Остава обаче отворен въпросът дали представянето в телевизионния дебат ще се отрази на нагласите на избирателите и на крайния резултат от изборите

Дебатът между Илияна Йотова и Андрей Гюров предизвика разнопосочни оценки сред политолози, социолози и комуникационни експерти. Общото впечатление сред част от анализаторите е, че Йотова е демонстрирала по-голяма увереност и опит, докато Гюров е изглеждал по-резервиран и не винаги достатъчно подготвен. 

„В един такъв дебат всеки отбор си представя, че неговият човек е спечелил. Но е достатъчно да се видят реакциите на инфлуенсърите на ПП-ДБ – още преди час и половина бяха доста критични към представянето на Андрей Гюров“, коментира социологът Първан Симеонов от агенция „Мяра“, цитиран от „24 часа“.

Според него Йотова е била по-уверена както в присъствието, така и в излъчването си и е успяла да зададе тона на разговора. 

„Просто тя плува в свои води в този дебат“.

Симеонов направи паралел с дебат от миналото между Велко Вълканов и Желю Желев, когато според него Желев е бил поставен в по-неизгодна позиция заради прекалената си възпитаност.  

Политологът проф. Румяна Коларова е на мнение, че категоричен победител в дебата няма, тъй като двамата кандидати са се обръщали предимно към собствените си избиратели.  По думите ѝ сблъсъкът е бил доста личен, а участниците са се съсредоточили върху детайли, които не са били достатъчно обяснени на зрителите. 

Коларова отбеляза, че Йотова е демонстрирала добра подготовка и умение да работи с документи, докато Гюров е бил по-лаконичен и на моменти му е липсвала достатъчно аргументация. Тя обърна внимание и на няколкократните напомняния на Йотова, че е била негов патрон и че именно тя е допринесла за издигането му в политиката. Според политолога двамата не са успели да дадат убедителен отговор на един от най-важните въпроси – как България ще гарантира сигурността си след атаките с дронове срещу кораби в Черно море. 

Още по-категорична беше оценката на комуникационния експерт Диана Дамянова.  

„Беше малко като дебат между учителка по френски и ученик, който е в четвърти клас. Йотова размаза Гюров“, заяви тя.  

Според Дамянова настоящият президент е показала повече опит, увереност, информираност и професионализъм. Тя обаче не очаква дебатът да повлияе съществено върху крайния изборен резултат.  

„Защото това не беше гладиаторска битка, която би могла да вдъхнови масите. По принцип такива дебати в България, ако не стигне до ръкопашен бой, не оказват влияние“, коментира експертът. 

Социалният антрополог Харалан Александров също отчете по-добра подготовка от страна на Илияна Йотова. Според него, въпреки острата предизборна кампания, двамата кандидати са успели да запазят добрия тон по време на срещата.  

Александров смята, че Йотова е демонстрирала качествата на добър президент, но предупреди, че политическата и икономическата обстановка създават сериозни рискове за кандидатурата ѝ. 

„Макар тя да демонстрира всички качества на добър президент, мисля, че рисковете са много високи заради срива в икономиката и рязкото обедняване на хората“.

По думите му, ако изборите се проведяха след още един месец, кандидат на статуквото би имал изключително малки шансове.  

Въпреки различията в оценките, повечето коментатори отчетоха по-голямата увереност и опит на Илияна Йотова. Остава обаче отворен въпросът дали представянето в телевизионния дебат ще се отрази на нагласите на избирателите и на крайния резултат от изборите.

Още по темата

Гюров и Йотова с финални послания преди балотажа: Призоваха българите да гласуват

Гюров и Йотова с финални послания преди балотажа: Призоваха българите да гласуват

Гюров и Йотова в остър сблъсък за помилванията и предизборната кампания

Гюров и Йотова в остър сблъсък за помилванията и предизборната кампания

Илияна Йотова е помилвала осъден на доживотен затвор за двойно убийство и грабеж

Илияна Йотова е помилвала осъден на доживотен затвор за двойно убийство и грабеж

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Ангел Найденов: Атаките срещу кораби в Черно море целят икономически натиск върху Украйна

Ангел Найденов: Атаките срещу кораби в Черно море целят икономически натиск върху Украйна

Цветанка Андреева: Президентският дебат може да промени нагласите на избирателите на балотажа

Цветанка Андреева: Президентският дебат може да промени нагласите на избирателите на балотажа

Експерти за атаките в Черно море: България трябва да излезе с ясна позиция

Експерти за атаките в Черно море: България трябва да излезе с ясна позиция

Газът под напрежение: Ще стигнат ли запасите за зимата и как да се спре шоковото поскъпване?

Газът под напрежение: Ще стигнат ли запасите за зимата и как да се спре шоковото поскъпване?

Еленко Божков: Дълговете на „Топлофикация София“ могат да фалират „Булгаргаз“

Еленко Божков: Дълговете на „Топлофикация София“ могат да фалират „Булгаргаз“

Водещи

Над 500 фенове на Славия на откриването на "Армията"

Над 500 фенове на Славия на откриването на "Армията"

  • Преди 3 минути
Имунизационната кампания е затруднена заради забавени доставки и недостиг на противогрипни ваксини

Имунизационната кампания е затруднена заради забавени доставки и недостиг на противогрипни ваксини

Мерц: ЕС трябва да защити свободната търговия и да предложи алтернатива на глобалните икономически ограничения

Мерц: ЕС трябва да защити свободната търговия и да предложи алтернатива на глобалните икономически ограничения

  • Преди 15 минути
3 милиона евро са разходите на ЦИК за двата тура на президентските избори

3 милиона евро са разходите на ЦИК за двата тура на президентските избори

Мемфис разби Портланд за пета поредна победа в НБА

Мемфис разби Портланд за пета поредна победа в НБА

  • Преди 27 минути
Над 30 хиляди повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

Над 30 хиляди повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

  • Преди 34 минути
Почина легендарният актьор Патрик Стюарт, познат от „Стар Трек“ и „Х-Мен“

Почина легендарният актьор Патрик Стюарт, познат от „Стар Трек“ и „Х-Мен“

  • Преди 37 минути
Адвокат: „Не искаме името на Милен Цветков да се използва за политика“

Адвокат: „Не искаме името на Милен Цветков да се използва за политика“

Черна статистика: 410 загинали по пътищата от началото на годината

Черна статистика: 410 загинали по пътищата от началото на годината

  • Преди 48 минути
Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите на силен турнир в Германия

Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите на силен турнир в Германия

  • Преди 48 минути
След потъването на контейнеровоза: Мицотакис иска спешно осигуряване на мир в Черно море

След потъването на контейнеровоза: Мицотакис иска спешно осигуряване на мир в Черно море

  • Преди 51 минути
43 пожара са угасени за денонощие

43 пожара са угасени за денонощие

  • Преди 53 минути
Витанов: Ако Гюров стане президент, няма да има нов Висш съдебен съвет

Витанов: Ако Гюров стане президент, няма да има нов Висш съдебен съвет

Исторически хакерски криптоудар: Засегнати са криптоактиви за 6,3 млрд. долара

Исторически хакерски криптоудар: Засегнати са криптоактиви за 6,3 млрд. долара

  • Преди 1 час
Фиорентина и Аталанта не излъчиха победител в голово шоу

Фиорентина и Аталанта не излъчиха победител в голово шоу

  • Преди 1 час