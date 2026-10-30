Кой победи в дебата Йотова-Гюров и кой загуби - анализ на политолози

Дебатът между Илияна Йотова и Андрей Гюров предизвика разнопосочни оценки сред политолози, социолози и комуникационни експерти. Общото впечатление сред част от анализаторите е, че Йотова е демонстрирала по-голяма увереност и опит, докато Гюров е изглеждал по-резервиран и не винаги достатъчно подготвен.

„В един такъв дебат всеки отбор си представя, че неговият човек е спечелил. Но е достатъчно да се видят реакциите на инфлуенсърите на ПП-ДБ – още преди час и половина бяха доста критични към представянето на Андрей Гюров“, коментира социологът Първан Симеонов от агенция „Мяра“, цитиран от „24 часа“.

Според него Йотова е била по-уверена както в присъствието, така и в излъчването си и е успяла да зададе тона на разговора.

„Просто тя плува в свои води в този дебат“.

Симеонов направи паралел с дебат от миналото между Велко Вълканов и Желю Желев, когато според него Желев е бил поставен в по-неизгодна позиция заради прекалената си възпитаност.

Политологът проф. Румяна Коларова е на мнение, че категоричен победител в дебата няма, тъй като двамата кандидати са се обръщали предимно към собствените си избиратели. По думите ѝ сблъсъкът е бил доста личен, а участниците са се съсредоточили върху детайли, които не са били достатъчно обяснени на зрителите.

Коларова отбеляза, че Йотова е демонстрирала добра подготовка и умение да работи с документи, докато Гюров е бил по-лаконичен и на моменти му е липсвала достатъчно аргументация. Тя обърна внимание и на няколкократните напомняния на Йотова, че е била негов патрон и че именно тя е допринесла за издигането му в политиката. Според политолога двамата не са успели да дадат убедителен отговор на един от най-важните въпроси – как България ще гарантира сигурността си след атаките с дронове срещу кораби в Черно море.

Още по-категорична беше оценката на комуникационния експерт Диана Дамянова.

„Беше малко като дебат между учителка по френски и ученик, който е в четвърти клас. Йотова размаза Гюров“, заяви тя.

Според Дамянова настоящият президент е показала повече опит, увереност, информираност и професионализъм. Тя обаче не очаква дебатът да повлияе съществено върху крайния изборен резултат.

„Защото това не беше гладиаторска битка, която би могла да вдъхнови масите. По принцип такива дебати в България, ако не стигне до ръкопашен бой, не оказват влияние“, коментира експертът.

Социалният антрополог Харалан Александров също отчете по-добра подготовка от страна на Илияна Йотова. Според него, въпреки острата предизборна кампания, двамата кандидати са успели да запазят добрия тон по време на срещата.

Александров смята, че Йотова е демонстрирала качествата на добър президент, но предупреди, че политическата и икономическата обстановка създават сериозни рискове за кандидатурата ѝ.

„Макар тя да демонстрира всички качества на добър президент, мисля, че рисковете са много високи заради срива в икономиката и рязкото обедняване на хората“.

По думите му, ако изборите се проведяха след още един месец, кандидат на статуквото би имал изключително малки шансове.

Въпреки различията в оценките, повечето коментатори отчетоха по-голямата увереност и опит на Илияна Йотова. Остава обаче отворен въпросът дали представянето в телевизионния дебат ще се отрази на нагласите на избирателите и на крайния резултат от изборите.