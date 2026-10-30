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47 души са загинали при катастрофи от началото на месец октомври

47 души са загинали при катастрофи от началото на месец октомври
БТА

От началото на годината в страната са станали 5738 тежки катастрофи, загинали са 410 души, а ранените са 7111 ранени

Двама са загинали, а 17 души са ранени при 15 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си.

В София са станали 33 леки произшествия, при които няма загинали и ранени.

От началото на месеца са регистрирани 578 пътни инцидента, при които са загинали 47 души, а 709 са били ранени.

От началото на годината в страната са станали 5738 тежки катастрофи, загинали са 410 души, а ранените са 7111 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите за същия период на 2025 г. се отчитат 45 души повече загинали тази година.

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