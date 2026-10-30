Новини
Търси
Подкаст
Общество

Над 30 хиляди повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

Над 30 хиляди повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица
БТА

13 408 сигнала са насочени към центровете за Спешна медицинска помощ

На единния европейски номер за спешни повиквания 112 са регистрирани 30 137 регламентирани повиквания за изминалата седмица, което е увеличение с 3,2 % спрямо същия период на 2025 г., съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към Министерството на вътрешните работи.

От общия брой повиквания 13 408 сигнала са насочени към центровете за Спешна медицинска помощ. Регистрани са 1998 сигнала за катастрофи, 903 за пожари, 18 за бедствия, 267 за аварии, четири за битови и промишлени инциденти и три сигнала за опасни вещества. Постъпили са 6867 сигнала за престъпления против личността и 909 за престъпления против собствеността. За рисково шофиране и гонки са подадени 19 сигнала, за изгубени или бедстващи хора 278, а за нелегални мигранти/бежанци – пет сигнала.

Към общините за реакция са изпратени 5482 сигнала. Инцидентите са въз основа на информацията, подадена от гражданите - за едно и също събитие или инцидент е възможно да постъпят две или повече обаждания.

Дирекция „Национална система 112“ посочва, че за периода са извършени седем мисии по въздуха, при които пациенти в тежко състояние получиха възможност за навременно високоспециализирано лечение.

 

Още по темата

Шест авиомедицински мисии за седмица, сигналите на телефон 112 са нараснали с 10,7%

Шест авиомедицински мисии за седмица, сигналите на телефон 112 са нараснали с 10,7%

65 обаждания с бомбени заплахи за ден до телефон 112

65 обаждания с бомбени заплахи за ден до телефон 112

Над 37 000 повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

Над 37 000 повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Имунизационната кампания е затруднена заради забавени доставки и недостиг на противогрипни ваксини

Имунизационната кампания е затруднена заради забавени доставки и недостиг на противогрипни ваксини

3 милиона евро са разходите на ЦИК за двата тура на президентските избори

3 милиона евро са разходите на ЦИК за двата тура на президентските избори

Адвокат: „Не искаме името на Милен Цветков да се използва за политика“

Адвокат: „Не искаме името на Милен Цветков да се използва за политика“

Черна статистика: 410 загинали по пътищата от началото на годината

Черна статистика: 410 загинали по пътищата от началото на годината

43 пожара са угасени за денонощие

43 пожара са угасени за денонощие

Водещи

Над 500 фенове на Славия на откриването на "Армията"

Над 500 фенове на Славия на откриването на "Армията"

  • Преди 4 минути
Имунизационната кампания е затруднена заради забавени доставки и недостиг на противогрипни ваксини

Имунизационната кампания е затруднена заради забавени доставки и недостиг на противогрипни ваксини

Мерц: ЕС трябва да защити свободната търговия и да предложи алтернатива на глобалните икономически ограничения

Мерц: ЕС трябва да защити свободната търговия и да предложи алтернатива на глобалните икономически ограничения

  • Преди 16 минути
3 милиона евро са разходите на ЦИК за двата тура на президентските избори

3 милиона евро са разходите на ЦИК за двата тура на президентските избори

Мемфис разби Портланд за пета поредна победа в НБА

Мемфис разби Портланд за пета поредна победа в НБА

  • Преди 28 минути
Над 30 хиляди повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

Над 30 хиляди повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

  • Преди 35 минути
Почина легендарният актьор Патрик Стюарт, познат от „Стар Трек“ и „Х-Мен“

Почина легендарният актьор Патрик Стюарт, познат от „Стар Трек“ и „Х-Мен“

  • Преди 38 минути
Адвокат: „Не искаме името на Милен Цветков да се използва за политика“

Адвокат: „Не искаме името на Милен Цветков да се използва за политика“

Черна статистика: 410 загинали по пътищата от началото на годината

Черна статистика: 410 загинали по пътищата от началото на годината

  • Преди 48 минути
Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите на силен турнир в Германия

Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите на силен турнир в Германия

  • Преди 49 минути
След потъването на контейнеровоза: Мицотакис иска спешно осигуряване на мир в Черно море

След потъването на контейнеровоза: Мицотакис иска спешно осигуряване на мир в Черно море

  • Преди 52 минути
43 пожара са угасени за денонощие

43 пожара са угасени за денонощие

  • Преди 54 минути
Витанов: Ако Гюров стане президент, няма да има нов Висш съдебен съвет

Витанов: Ако Гюров стане президент, няма да има нов Висш съдебен съвет

Исторически хакерски криптоудар: Засегнати са криптоактиви за 6,3 млрд. долара

Исторически хакерски криптоудар: Засегнати са криптоактиви за 6,3 млрд. долара

  • Преди 1 час
Фиорентина и Аталанта не излъчиха победител в голово шоу

Фиорентина и Аталанта не излъчиха победител в голово шоу

  • Преди 1 час