65 обаждания с бомбени заплахи за ден до телефон 112

Само в рамките на днешния ден са регистрирани 65 обаждания на телефон 112 за бомбени заплахи на различни места в страната. Всеки сигнал се обработва и предава на съответното районно на полицията. Това каза пред НОВА директорът на Дирекция „Национална система 112” Красимир Димитров.

Той добави, че в повечето случаи е извършена евакуация.

„В МВР има протокол, в който ясно и точно е разписано кой какво прави и кой носи отговорност относно евакуацията и проверката, така че всичко се спазва”, каза Димитров.

От януари до септември 2026 година са регистрирани 2,8 милиона обаждания до телефон 112. Фалшиви са били над 30%.