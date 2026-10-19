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Слънчево и топло за сезона ще бъде утре

Слънчево и топло за сезона ще бъде утре

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, за София – около 19°.

Слънчево и топло за сезона ще бъде утре. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, за София – около 19°. На места в Източна България ще превали слаб дъжд.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Над източните райони ще има разкъсана, предимно значителна облачност и на отделни места в Североизточна България ще превали слаб дъжд, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 5° и 10°, в котловините на Западна България – до 1°, за София – около 5°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца.          

Утре ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над Източна България, където преди обед на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб, в източните райони до умерен от изток-югоизток. 

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост. Облачността ще бъде променлива. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 17°-19°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Предимно слънчево ще бъде над планините. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

В сряда ще бъде предимно слънчево, следобед над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Преди обед на места в равнините ще е мъгливо. Ще духа до умерен, в Източна България и на север от планините и временно силен юг-югозападен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 19° и 24°. В четвъртък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на места в Западна България ще превали дъжд. Ще продължи да духа юг-югоизточен вятър и ще се задържи сравнително топло.

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