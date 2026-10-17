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Какво време ни очаква днес

Какво време ни очаква днес
pixabay

Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 12°

Днес облачността ще бъде променлива, по-често – значителна. Слаби превалявания от дъжд ще има все още на места в югоизточните райони, но през деня валежите ще отслабват и спират. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 12°.

Над Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, но слаби превалявания ще има главно по южното крайбрежие в часовете преди обяд. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна, но ще се задържи почти без валежи. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – нула градуса.

През следващите дни ще преобладава облачно време, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен, от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 15° и 20°.

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