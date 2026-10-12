Времето се обръща рязко: Порои, гръмотевици и сняг в планините

Рязко застудяване, проливни дъждове и гръмотевични бури очакват България през следващите дни. Силен северозападен вятър ще донесе студен въздух, а температурите ще се понижат осезаемо.

Предупреждение за значителни валежи е в сила за цялата страна, като в отделни райони количествата могат да достигнат около 40 литра на квадратен метър. На много места дъждовете ще бъдат временно интензивни и придружени от гръмотевици.

Минималните температури ще се движат между 10 и 18 градуса, а максималните ще достигат 13–18 градуса. По-топло ще остане в Източна България, където термометрите ще показват между 20 и 24 градуса.

В София се очакват около 10 градуса сутринта и едва 13 градуса през деня.

Дъжд и гръмотевици по Черноморието

Облачно и дъждовно ще бъде и по морето, като валежите ще засегнат предимно южното крайбрежие. На места са възможни и гръмотевични бури.

Ще духа умерен северозападен вятър, който следобед ще промени посоката си към североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, а морската вода ще остане около 20 градуса. Вълнението ще достига 2–3 бала.

Сняг в планините, границата на снеговалежите пада

Сериозна промяна на времето се очаква и във високите части на планините. Там облачността ще бъде значителна, а валежите на много места ще са интензивни и придружени от гръмотевици.

Над 2000 метра дъждът ще се примесва със сняг, като с понижението на температурите снеговалежите постепенно ще обхващат и по-ниски части.

Вятърът ще бъде умерен, първоначално от юг-югоизток, а впоследствие ще се ориентира от запад-северозапад.

Температурите ще достигат около 10 градуса на 1200 метра височина и едва 5 градуса на 2000 метра.

Вторник и сряда: Нови порои и още по-ниски температури

Нестабилното време ще продължи и през следващите два дни. Във вторник и сряда валежите ще бъдат с прекъсвания, но на места в Централна и Източна България отново ще са интензивни и значителни по количество.

В източните райони ще духа умерен до силен северен вятър.

В сряда застудяването ще обхване цялата страна. Минималните температури ще паднат до 5–10 градуса, а дневните стойности няма да надхвърлят 11–16 градуса.

Кратка пауза в четвъртък, нови валежи в петък

През нощта срещу четвъртък дъждовете постепенно ще спрат навсякъде. През деня облачността ще се разкъса и в много райони ще намалее до слънчево време. Температурите ще се повишат, но в Източна България ще остане ветровито.

Подобрението обаче ще бъде краткотрайно. Още в петък облаците отново ще се увеличат и на много места в страната се очакват нови валежи. Вятърът по Черноморието постепенно ще отслабне.