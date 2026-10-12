София връща ген. Иван Колев в паметта на града: барелеф ще отбележи дома на героя на Добруджа

София има места, покрай които минаваме всеки ден, без да знаем чия история пазят. Днес един от тези адреси ще проговори отново: на фасадата на дома на генерал-лейтенант Иван Колев, на ъгъла на бул. „Витоша“ и ул. „Узунджовска“, ще бъде открита паметна плоча с неговия барелеф.

Церемонията е насрочена за 17:30 ч. Инициативата на Общество „Ген. Иван Колев“ е подготвяна три години. Проектът е одобрен от Столичния общински съвет през март 2026 г., а осъществяването му е подкрепено от 60 дарители от България и чужбина. Скулптор е Иван Тотев, а архитект — Стоян Стоянов. В 18:30 ч. в книжарница „Гринуич“ ще бъдат връчени грамоти на дарителите и годишните отличия „За принос“ и „За доблест“.

Името на Иван Колев е свързано най-вече с българската конница и Добруджанската епопея. Роден е през 1863 г. в бесарабското село Бановка. След като пристига в София, работи в Софийския окръжен съд, а през 1885 г. се включва като доброволец в Сръбско-българската война. По-късно завършва Военното училище в София и избира кавалерията — службата, с която ще остане свързано името му.

През 1916 г., в разгара на Първата световна война, Колев командва Първа конна дивизия в Добруджа. Българската конница участва в ключови сражения от кампанията — при Кочмар и Карапелит, край Добрич и в боевете при Кубадин. Бързото придвижване и действията на конните части имат важна роля в настъплението на Трета армия. Заради командирския си талант и приноса си за развитието на кавалерията Колев остава в историята като един от най-изтъкнатите български военачалници.

Генералът умира във Виена през 1917 г., едва на 53 години. Днес паметната плоча ще върне личната му история на мястото, където е живял — сред улиците на съвременна София. Така почитта към военачалника няма да остане само в книгите и военните архиви: тя ще бъде видима за всеки, който мине покрай дома му.

Инициаторите съобщават, че предстои работа и по други свързани каузи: издигане на паметник на ген. Колев в София и превръщане на родната му къща в Бановка, Украйна, в музей. Това са идеи, които свързват различни места от живота му — от бесарабското му детство до столичния дом и добруджанските бойни полета. Днешният барелеф е крачка към тази по-голяма задача: паметта за героите да има свое място и в града, в който живеем.