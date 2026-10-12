Къде се пътува трудно на 12 октомври: затварят тръбата към София на „Топли дол“

От следобедните часове движението през тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ ще се извършва двупосочно в тръбата към Варна. От 08:00 часа започва нова организация и край Шумен, където платното към София се затваря между 350-и и 363-и км.

Пътуването днес ще бъде усложнено и от времето. За цялата страна е обявен жълт код за значителни валежи, като на места се очакват интензивен дъжд, гръмотевици и силен северозападен вятър.

Тунел „Топли дол“

От следобеда тръбата на тунел „Топли дол“ в посока София се затваря за продължаване на основния ремонт. Автомобилите ще преминават двупосочно в обновената тръба към Варна, като за всяка посока ще има по една лента.

Тази организация се очаква да остане до около 18 декември. За коледните и новогодишните празници АПИ планира временно да отвори и двете тръби, а ремонтът към София да продължи след 11 януари.

Автомагистрала „Хемус“

От 08:00 часа между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София се затваря за монтаж на ограничителни системи. Движението ще бъде двупосочно в платното към Варна до 17:00 часа на 16 октомври.

Между Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, трафикът също остава двупосочен в платното към Варна.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона преминават в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч. При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена.

Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ не се допускат автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка и скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км, между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършват дейности по почистване и събиране на отпадъци.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси. Между 16-и и 18-и км, от 10:00 до 16:00 часа, външната активна лента към София е затворена.

При пътен възел „Даскалово“ от 16:00 до 20:30 часа действа временна организация за облекчаване на движението към Перник и Кюстендил.

По АМ „Марица“ около 66-и км към София се ремонтират фуги на мостово съоръжение и скоростта е ограничена до 70 км/ч. Между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“ движението е в една лента с ограничение до 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения според последния пълен бюлетин.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра движението се извършва в една лента заради ремонт на настилката. По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента, а участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена. Обходът е по АМ „Хемус“.

По път I-5 между Хасково и Кърджали се работи в отделни участъци. В Кърджали движението към Маказа е в една лента, а след надлез „Кирково“ не се допускат автомобили над 3,5 тона. Между Черноочене и Кърджали е ограничено преминаването на камиони над 15 тона.

По път I-6 между Карнобат и Айтос се преминава поетапно в една лента с ограничение до 50 км/ч. Ремонтни дейности има и по път I-7 между Силистра и Шумен.

По път I-8 при „Капитан Андреево“ остава забраната за автомобили над 12 тона заради повредено мостово съоръжение. Тежкотоварният трафик се отклонява през Пъстрогор и АМ „Марица“.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен за всички автомобили. Обходът е през пътен възел „Крайморие“, Приморско и път III-992.

По пътя Дряново – Трявна автомобилите над 10 тона преминават по обход през Донино. От 08:00 часа временни стеснения има и по пътищата Векилски – Никола Козлево и Пристое – Шумен.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава ограничението за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Трафикът през „Капитан Андреево“ е бил интензивен на изход за товарни автомобили. По останалите граници движението е било нормално.

Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават преустановени заради ниското ниво на Дунав. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

Времето

За 12 октомври НИМХ е обявил жълт код за значителни валежи в цялата страна. През деня студен атмосферен фронт ще преминава от запад на изток, като се очакват краткотрайни, на места интензивни валежи и гръмотевици.

Северозападният вятър ще се усили и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Източна България – до 20–24 градуса, а в София – около 13 градуса.

Водачите трябва да намаляват скоростта при силен дъжд, да увеличат дистанцията и да внимават за аквапланинг, паднали клони и внезапно намалена видимост.