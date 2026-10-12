Нови санкции срещу Русия и кризата в Близкия изток - фокусът на срещата на външните министри на ЕС

Войната в Украйна и конфликтът в Близкия изток ще бъдат сред основните теми на срещата на външните министри на Европейския съюз в Люксембург. Европейските дипломати ще обсъдят възможностите за засилване на натиска върху Москва, както и рисковете за международната сигурност, свързани с напрежението около Иран.

В разговорите ще се включи и украинският външен министър Андрий Сибига, който се очаква да настоява за по-строги санкции срещу Русия и увеличаване на военната подкрепа за Киев.

Руските хибридни атаки също в дневния ред

Освен продължаващите военни действия в Украйна, европейските министри ще разгледат и заплахите, свързани с руските хибридни операции.

Темата придобива особена актуалност на фона на предупрежденията за възможни нови хибридни атаки срещу европейски държави.

Напрежението около Иран и сигурността на корабоплаването

Друг ключов въпрос ще бъде ситуацията в Близкия изток. Очаква се министрите да обсъдят развитието на напрежението около Иран и рисковете за свободното преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток.

Морският маршрут има стратегическо значение за световните енергийни доставки, поради което евентуални нарушения на корабоплаването биха могли да окажат влияние върху международните пазари.

България също участва в разговорите

Според предоставената информация България ще бъде представена от външния министър Велислава Петрова, от която се очаква изявление пред медиите.

Заседанието ще бъде председателствано от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.