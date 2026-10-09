ЕС нарече санкциите на САЩ срещу Международния наказателен съд "жалки"

В петък Европейският съюз определи санкциите на САЩ срещу Международния наказателен съд (МНС) като "дълбоко съжаляващи" и заяви, че е "готов да предприеме всички необходими мерки, за да може съдът да изпълнява работата си", предаде Euronews.

"ЕС ще работи в тясно сътрудничество с МНС, за да гарантира, че той ще продължи да функционира ефективно", заяви Европейската комисия, добавяйки, че се надява, че шестмесечното забавяне преди прилагането на санкциите означава, че "има място за диалог".

Един възможен отговор от страна на ЕС би бил да активира правен инструмент, известен като "блокиращ механизъм", който забранява на европейските фирми да се подчиняват на американските санкции "активно или чрез умишлено бездействие", което дава на Европейския съюз потенциално средство за смекчаване на част от въздействието.

Холандският външен министър Том Берендсен определи механизма като "ядрена опция", но заяви, че въпреки това Холандия е поискала от Брюксел да го подготви.

Администрацията на Тръмп наложи нови, всеобхватни санкции на Международния наказателен съд (МНС), обвинявайки трибунала в политическа пристрастност и несправедливо насочване към американци и израелци за предполагаеми военни престъпления.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви мерките в петък, малко след като южноафриканският прокурор Нави Пилей, бивш съдия от Международния наказателен съд, беше удостоена с Нобеловата награда за мир. Решението за налагане на санкции обаче беше взето много преди обявяването на наградата.

"Ще забраним транзакциите с този нелоялен съд, като им отрежем ресурсите и осакатим способността им да действат срещу нас", каза Рубио във видеообръщение, публикувано в социалните медии. "Съединените щати и американският народ не са подчинени на юрисдикцията на този фалшив Международен наказателен съд."

Санкциите замразяват всички активи на МНС, държани в Съединените щати, и дават на американски компании и физически лица шест месеца, за да прекратят бизнес отношенията си със съда.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху приветства в петък санкциите на САЩ срещу Международния наказателен съд (МНС), който издаде заповед за арестуването му заради предполагаеми престъпления, извършени в Газа.

"МНС не е съд. Това е политически орган, който представлява смъртна заплаха за спазващите закона демокрации по целия свят и за самата идея за национален суверенитет", съобщи офисът на Нетаняху в X.

МНС осъди санкциите, определяйки ги като атака срещу върховенството на закона и международния правов ред.

"Това е опит да се възпрепятства правосъдието и да се попречи на съда да прави това, за което е създаден", се казва в изявление на съда. "Това е посегателство срещу върховенството на закона и срещу самите основи на международния правов ред, което накърнява простия принцип, че никой не стои над закона."

Президентът на МНС Томоко Акане заяви, че съдът "ще продължи да изпълнява изцяло мандата си, с независимост и безпристрастност, действайки само въз основа на закона и доказателствата, в името на безбройните жертви на тежки престъпления".