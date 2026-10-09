Носителката на Нобеловата награда за мир: Правата на човека са под все по-голям натиск

Нави Пилай, бивш върховен комисар на ООН по правата на човека, заяви, че светът навлиза в период на засилващи се посегателства срещу основните човешки права.

По думите ѝ Международният наказателен съд е сред институциите, които са особено силно засегнати от тази тенденция, предаде Ройтерс.

Малко след като бе обявено, че е удостоена с тазгодишната Нобелова награда за мир, Пилай коментира новината с чувство за хумор.

„Ако аплодирате малко по-силно, може би ще си поделя наградата с Тръмп“, пошегува се тя.

Пилай беше върховен комисар на ООН по правата на човека в периода 2008–2014 г. Тя е и бивш съдия в Международния наказателен съд, а след края на мандата ѝ в ООН постът бе поет от Волкер Тюрк.