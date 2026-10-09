Днес обявяват носителя на Нобеловата награда за мир за 2026 г.

Норвежкият Нобелов комитет ще обяви днес носителя на Нобеловата награда за мир за 2026 г. Церемонията по обявяването е в Осло и е насрочена за 11:00 часа местно време.

Тази година за отличието са номинирани общо 287 кандидати – 208 физически лица и 79 организации. Самият списък с номинираните остава таен в продължение на 50 години, въпреки че лицата и институциите, направили отделни номинации, могат публично да съобщят за тях.

Номинации могат да правят определени категории лица, сред които членове на парламенти и правителства, държавни глави, университетски преподаватели в определени области и предишни лауреати.

Победителят ще получи медал, диплом и парична награда от 12 млн. шведски крони.

Нобеловата награда за мир се връчва от 1901 г. Сред най-известните носители през годините са Мартин Лутър Кинг-младши, Нелсън Мандела, Малала Юсафзай и Международният комитет на Червения кръст.

През 2025 г. наградата беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо.

В последните дни американският президент Доналд Тръмп отново заяви, че според него заслужава отличието. Номинациите и обсъжданията на Нобеловия комитет обаче са поверителни и официално не е известно кои от публично споменаваните имена действително са в окончателния кръг на разглеждане.

Носителят на Нобеловата награда за мир за 2026 г. ще стане ясен по-късно днес.