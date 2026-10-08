Канадката Ан Карсън е новият носител на Нобеловата награда за литература

Канадската поетеса Ан Карсън е носителят на Нобеловата награда за литература за 2026 г. Името ѝ беше обявено днес от Шведската академия на церемония в Стокхолм.

Престижното отличие се присъжда ежегодно на автор за произведения с изключителна литературна стойност и е сред най-значимите международни награди в областта на литературата.

Нобеловата награда за литература е една от шестте отличия, създадени по завещанието на шведския индустриалец и изобретател Алфред Нобел. Тя се връчва от 1901 г., като лауреатът получава медал, диплом и парична премия.

Официалната церемония по връчването на наградите ще се проведе през декември в Стокхолм, по традиция около годишнината от смъртта на Алфред Нобел.