Тръмп отново заяви, че заслужава Нобеловата награда за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него заслужава Нобеловата награда за мир, макар да призна, че вероятността да я получи е малка, предаде Ройтерс.

Коментарът му идва ден преди Норвежкият Нобелов комитет да обяви тазгодишния носител на отличието. „Не знам какво ще бъде решението им“, каза Тръмп пред журналисти, като допълни, че комитетът е известен с това, че не връчва наградата на хора като него.

От завръщането си в Белия дом миналата година американският президент неведнъж е заявявал, че смята, че заслужава престижното отличие.

„Крайно време е“, каза Тръмп в Овалния кабинет. По думите му той вече е получил своеобразно признание, след като миналата година носителката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо заяви, че никой в историята не е заслужавал отличието повече от него.

Венецуелската опозиционна лидерка Мачадо миналата година отстъпи наградата си на Тръмп в знак на признателност и с надеждата да получи американска подкрепа за усилията си във Венецуела.

Американският президент аргументира претенциите си за Нобеловата награда с твърдението, че от началото на настоящия си мандат през януари миналата година е помогнал за уреждането на осем конфликта.

Лидерите на Камбоджа, Израел и Пакистан са заявявали, че са го номинирали за наградата, макар тези твърдения да не могат да бъдат независимо потвърдени.

Ролята на Тръмп в разрешаването на част от конфликтите обаче е оспорвана от участващите страни. Войната на Русия срещу Украйна също остава без окончателно споразумение. Тръмп беше обещал да сложи край на конфликта още в първия ден от завръщането си в Белия дом.

Сред фаворитите за тазгодишната Нобелова награда за мир са папа Лъв, Международният наказателен съд и специалният докладчик за Палестинските територии.