Тръмп: Ще следим много отблизо междинните избори в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му ще следи отблизо развитието около предстоящите през следващия месец междинни избори в страната, предаде Ройтерс.

"Има определени неща, от които страната ни се нуждае. Едното от тях са честните избори. Ще следим много, много отблизо", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет.

Изявлението на американския президент идва преди междинния вот, при който ще бъдат избрани представители в Конгреса на САЩ.

Тръмп засегна и международни теми, като определи отношенията между Вашингтон и Отава като сложни на фона на опитите на администрацията му да постигне ново търговско споразумение с Канада.

Американският президент посочи, че Канада има желание да бъде постигнато споразумение, но Вашингтон не е удовлетворен от предложените от Отава условия.

Според Тръмп основното препятствие пред постигането на ново търговско споразумение са различията между двете страни по неговите условия.