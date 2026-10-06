Руски олигарх: Доналд Тръмп-младши ми върна парите за сватбата си

Руският олигарх Умар Кремльов заяви, че Доналд Тръмп-младши му е възстановил средствата, които е похарчил за празненствата по повод сватбата на най-големия син на американския президент, предаде Асошиейтед прес.

„Да, той го направи. Той наистина върна парите, които похарчих за подаръка“, каза Кремльов по време на пресконференция на Международната боксова асоциация в Истанбул. По думите му обаче не е имало причина средствата да бъдат връщани.

Кремльов сравни ситуацията с покана за гостуване, след която на госта се изпраща сметка.

„Честно казано, не разбирам защо реши да постъпи така“, заяви той, като определи подобен подход като абсурден.

Миналия месец разследваща медия съобщи, че Кремльов, който е свързван с руския президент Владимир Путин, е поел разходи за стотици хиляди долари за сватбата на Тръмп-младши със светската дама Бетина Андерсън. Церемонията се е състояла на Бахамите през май.

По-късно Бетина Тръмп написа в профила си в Instagram, че двамата са сключили брак „в тесен семеен кръг“. Тя определи Кремльов като „скъп приятел“ и посочи, че той е организирал две празнични вечери след сватбата.

Президентът Доналд Тръмп не е присъствал на сватбата. Пред репортери той заяви, че парите ще бъдат върнати, като същевременно омаловажи значението на случая.

Кремльов е в центъра на вниманието на фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна и усилията на Тръмп да постигне мирно споразумение между Москва и Киев.