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Нави Пилай спечели Нобеловата награда за мир за 2026 г.

Нави Пилай спечели Нобеловата награда за мир за 2026 г.
АП/БТА

Бившата върховна комисарка на ООН по правата на човека беше отличена за усилията си в подкрепа на мира и международното право.

Нави Пилай е носителят на Нобеловата награда за мир за 2026 г., обяви Норвежкият Нобелов комитет в Осло.

85-годишната южноафриканска юристка и бивша върховна комисарка на ООН по правата на човека получава отличието "за усилията си за насърчаване на мира и международното право", съобщиха от комитета.

Пилай има дългогодишна кариера в областта на международното право и защитата на човешките права. Тя е била съдия във Върховния съд на Южна Африка, Международния наказателен трибунал за Руанда и Международния наказателен съд, както и върховен комисар на ООН по правата на човека.

Тази година за Нобеловата награда за мир са били предложени 287 кандидати, от които 208 физически лица и 79 организации.

Наградата е на стойност 12 млн. шведски крони, или около 1,2 млн. долара. Тя ще бъде връчена на Пилай на традиционната церемония в Осло на 10 декември – годишнината от смъртта на Алфред Нобел.

През 2025 г. Нобеловата награда за мир беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо за борбата ѝ за демократични права и мирен преход във Венецуела.

Нобеловата награда за мир е единственото от отличията, което се обявява и връчва в Осло. Останалите Нобелови награди се присъждат в Стокхолм.

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