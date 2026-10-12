Отново воден ад в Непал: Мощно наводнение помете къщи и мостове, хора са в неизвестност

Петима души са в неизвестност, след като внезапно наводнение помете жилищни сгради и мостове в централната част на Непал. Стихията връхлетя района на Горкха в неделя, оставяйки след себе си сериозни разрушения и принуждавайки десетки семейства да напуснат домовете си, съобщава Би Би Си.

По данни на непалската армия до момента са спасени 95 души. Спасителните операции продължават, докато властите издирват изчезналите и оценяват мащаба на щетите.

Водната стихия отнесе цели сгради

Кадри, разпространени след бедствието, показват ужасяващата сила на придошлите води, които се спускат с огромна скорост по планинска долина.

На видеозаписите се вижда как мощният воден поток отнася цял комплекс от сгради, помитайки всичко по пътя си.

Наводнението е разрушило и мостове, което допълнително затруднява достъпа до засегнатите райони и работата на спасителните екипи.

Много семейства са били принудени да се евакуират, като част от пострадалите са изправени пред несигурност за осигуряването на подслон и стоки от първа необходимост.

Какво е предизвикало бедствието?

Причината за внезапното наводнение все още не е установена.

Една от обсъжданите версии е, че свлачище е блокирало временно течението на река или неин приток. Натрупаната зад естествената преграда вода впоследствие може да е пробила препятствието и да е предизвикала разрушителната вълна.

Според други сведения жители на райони нагоре по течението са забелязали ледена лавина, която също би могла да е свързана с бедствието.

Властите продължават да изясняват обстоятелствата около случилото се.

Непал още се възстановява от предишна катастрофа

Новото бедствие връхлита страната само два месеца след опустошителни наводнения в граничните райони с Тибет.

Според цитираните данни тогава над 1400 души са загинали, а други 5000 са обявени за изчезнали.

Докато Непал продължава да се справя с последствията от предишната катастрофа, новата стихия поставя допълнителни предизвикателства пред спасителните служби и местните власти.