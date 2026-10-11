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Свлачище предизвика внезапно наводнение в Непал, десетки къщи са пометени

Свлачище предизвика внезапно наводнение в Непал, десетки къщи са пометени
АП/БТА

Прииждащите води са разрушили мостове и водноелектрическа централа, а местни медии съобщават за най-малко петима изчезнали

Внезапно наводнение в планинските райони на Централен Непал е помело десетки къщи и е нанесло сериозни щети по инфраструктурата, включително по мостове и водноелектрическа централа.

По данни на местните власти бедствието е било предизвикано от свлачище, което е довело до рязко покачване на нивото на река Будхи Гандаки.

"Няколко жилища и обект от инфраструктурата са били разрушени или повредени, но към момента няма съобщения за загинали или изчезнали хора", заяви говорителят на полицията Аби Нараян Кафле.

Местни медии обаче съобщават, че най-малко петима души са в неизвестност.

В социалните мрежи се разпространяват кадри, на които се вижда как придошлите води помитат части от селища, мостове и различни отломки.

Властите са евакуирали по въздух няколко семейства, останали блокирани в най-застрашените райони. Стотици жители по-надолу по течението също са били преместени на безопасни места.

Националната агенция за бедствия е обявила най-висока степен на тревога за част от населените места край реката.

Това е пореден тежък инцидент в планинските райони на Непал. В края на август внезапни наводнения по поречието на река Бхотекоши засегнаха Непал и Тибет, като по данни от източника тогава са загинали около 1450 души, а над 4500 са били обявени за изчезнали.

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