"Енергийното примирие" на Тръмп: Русия още мълчи

Русия все още не е коментирала твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че Москва и Киев са постигнали споразумение за незабавно прекратяване на взаимните удари по енергийната инфраструктура. Украйна изрази готовност да подкрепи подобно примирие, но постави условие руската страна също да преустанови атаките си, съобщава Би Би Си.

Тръмп по-рано обяви, че договореното енергийно примирие влиза в сила незабавно, без обаче да предостави подробности за условията и механизма за неговото изпълнение.

Украинският президент Володимир Зеленски първоначално изрази изненада от съобщението, като заяви пред Axios, че за него информацията за действащо примирие е новина.

Впоследствие той потвърди, че Киев е готов да се въздържа от удари срещу руски енергийни обекти, ако Москва поеме аналогичен ангажимент.

„Украйна е готова да не нанася удари по руската енергетика и разчитаме на подобна готовност от страна на Русия, както и на споразумението на президента на Съединените американски щати по този въпрос“, заяви Зеленски.

Той допълни, че украинските власти очакват повече яснота относно разговорите между Вашингтон и Москва.

Зеленски обвини Русия в нови атаки след изявлението на Тръмп

Въпреки обявеното от американския президент примирие Зеленски съобщи за нови руски удари по украински енергийни съоръжения.

По думите му руски дрон е атакувал електроцентрала в Киев, причинявайки прекъсвания на електрозахранването. Последвали са и удари срещу енергийна инфраструктура в североизточната Харковска област.

„Всичко това се случи, след като президентът на Съединените щати направи изявлението си за енергийно примирие“, подчерта украинският държавен глава.

През последните месеци Русия и Украйна продължават да си разменят удари срещу енергийни обекти, което води до нарушения в доставките на електроенергия и горива.

Москва определя атакуваните от нея съоръжения като легитимни военни цели, тъй като според руските власти те подпомагат украинските въоръжени сили. Киев от своя страна обяснява ударите по руски рафинерии с необходимостта да бъдат ограничени приходите, които финансират войната.

Сделка за руски дизел предизвика международни критики

Инициативата на Тръмп за енергийно примирие идва на фона на спорно споразумение, което временно облекчава ограниченията върху вноса на руски дизел в САЩ и на световния пазар.

Американският президент настоява Украйна да прекрати атаките срещу руската петролна инфраструктура, за да може Москва да изпълни ангажиментите си по сделката.

Споразумението обаче предизвика остра реакция както в Европа, така и сред американски политици.

Зеленски го определи като подарък за руския президент Владимир Путин, а представители на Европейския съюз също изразиха несъгласие.

Седем американски сенатори, сред които четирима републиканци и трима демократи, призоваха администрацията на Тръмп да преразгледа решението си.

Според тях сделката противоречи на законодателството, забраняващо вноса на руски енергийни ресурси, докато Москва продължава военните действия срещу Украйна.

Тръмп засили натиска върху Зеленски

Американският президент се стреми да ограничи цените на горивата в САЩ преди междинните избори за Конгреса. Войната с Иран доведе до поскъпване на енергийните ресурси на световните пазари, особено на дизела, и засили инфлационния натиск върху американските потребители.

Междувременно напрежението между Вашингтон и Киев се задълбочи.

Тръмп обвини Зеленски, че създава проблеми с продължаващите украински атаки срещу руски рафинерии, и дори заяви, че може би е време Украйна да има нов президент.

Зеленски отговори, че е готов да организира избори, ако Русия се съгласи на пълно 60-дневно прекратяване на огъня.

Провеждането на избори в Украйна остава ограничено заради действащото военно положение и трудностите, свързани с гласуването в окупираните територии и районите на активни бойни действия.

Боевете продължават въпреки дипломатическите усилия

На фона на разговорите за евентуално примирие военните действия не стихват.

По данни на регионалните власти шестима души са загинали при атаки срещу два украински града в неделя.

Съобщава се и за един загинал в руската Белгородска област, както и за мъж, убит при атака с дрон в окупираната от Русия част на Донецка област.

Засега остава неясно дали обявеното от Тръмп енергийно примирие действително е договорено между Москва и Киев и кога би могло да започне неговото прилагане.