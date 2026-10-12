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Тристранката се събира днес: Ето какво ще разгледат

Тристранката се събира днес: Ето какво ще разгледат
БТА

Работодатели, синдикати и правителство ще обсъдят три проекта на заседание от 11:30 часа в Министерския съвет

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание днес, 12 октомври, от 11:30 часа в Гранитната зала на Министерския съвет.

В дневния ред са включени три точки, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, организацията на работната заплата и промени в Кодекса на труда.

Социалните партньори ще разгледат проект за изменение и допълнение на Наредбата за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. Предложението е внесено от министъра на труда и социалната политика.

Втората точка е проект за промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, също внесен от социалното министерство.

На заседанието ще бъде обсъден и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов и група народни представители.

По трите предложения се очаква позициите си да представят правителството, работодателските организации и синдикатите.

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