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Поскъпва онлайн пазаруването

Поскъпва онлайн пазаруването
Снимка: БТА

От 1 юли 2028 г. временните увеличения за пратките под 150 евро падат

Нови такси за онлайн покупки извън Европейския съюз се готвят още от началото на следващия месец. От 1 ноември за т.нар. малки пратки на обща стойност до 150 евро се добавя и такса обработка от 2 евро на продукт, информира БТВ.

Под удара на промените падат пратките от сайтове извън Европейския съюз. Още през лятото се въведе временно мито от 3 евро на продукт, а от 1 ноември се добавя и такса обработка – 2 евро. Общото оскъпяване от 5 евро е временно и е част от нова реформа на Митническия кодекс в Европейския съюз.

Дама, която често пазарува дрехи, аксесоари и обувки от големите чужди сайтове, обяснява, че в България всичко е по-скъпо, дори и дрехите, и доставките, и всичко. 

От лятото обаче тя забелязва поскъпване при популярните китайски платформи.

„Ако ми се види доста скъпа доставката, се отказвам от самата поръчка. Търся си я на възможно по-ниска цена, като всеки потребител“, обясни Камена Денинска.

Досега пратките под 150 евро от големите сайтове бяха по-евтини, защото не минаваха през митническа проверка.

Според Българската асоциация за електронна търговия временният режим за сайтове извън ЕС за малки пратки до 150 евро включва мито от 3 евро на артикул от 1 юли 2026 г. и такса обработка от 2 евро на продукт от 1 ноември 2026 г. Общото оскъпяване е 5 евро на продукт до 1 юли 2028 г.

„Става вече много висока цената и виждаме промяна в потребителските нагласи на българските онлайн потребители, които на практика започнаха да търсят по-изгодни цени при български онлайн търговци за същите продукти“, казва Жанет Найденова, изпълнителен директор на Българската асоциация за електронна търговия.

Реформата за европейските митници се въвежда заради огромния поток от евтини пратки, но и за да се осъвремени митническият контрол. Предвиждат се и идентификатори за всеки продукт, но големите сайтове от трети страни опитват да запазят купувачите.

„В по-далечен план ние виждаме всъщност промяна на логистичните модели на големите платформи, които на практика вече създават складове в Европейския съюз“, посочва Жанет Найденова.

От 1 юли 2028 г. временните увеличения за пратките под 150 евро падат и всички ще бъдат облагани, както останалите стоки за Европейския съюз.

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