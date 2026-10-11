Небето на 11 октомври: до 29 градуса на изток, дъжд и гръмотевици на запад

Неделя, 11 октомври, ще донесе рязък контраст във времето между Западна и Източна България. Докато на запад облачността ще бъде значителна, с валежи от дъжд и локални гръмотевични бури, източната половина на страната ще запази почти летните температури до 29 градуса. Това ще бъде последният ден от продължителния топъл период преди очакваното чувствително захлаждане през новата седмица.

Минималните температури тази сутрин са предимно между 12° и 17°, в София – около 12°. В отделни райони на Източна България има условия за временно намалена видимост.

Дъжд и гръмотевици на запад, слънце и до 29 градуса на изток

Над Западна България облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и придружени от гръмотевици. Максималните температури ще бъдат 20°–22°.

В Централна и Източна България ще преобладава разкъсана висока и средна облачност, с повече слънчеви часове. Ще духа умерен до силен южен вятър, който ще задържи дневните температури високи – на места до 27°–29°.

Следобед вятърът в западните райони ще се ориентира от северозапад, поставяйки началото на предстоящата промяна.

Прогнозата на НИМХ допуска локално интензивни валежи и гръмотевици, но това не означава автоматично официално предупреждение. Към сутрешната проверка конкретни действащи цветови кодове за 11 октомври не могат да бъдат независимо потвърдени чрез актуалната предупредителна карта.

София – облачно, с валежи и около 21 градуса

В столицата неделя започва с температура около 12° и значителна облачност.

През деня се очакват валежи от дъжд, като не са изключени и гръмотевици. Максималната температура ще достигне около 21°, значително по-ниска от стойностите през предходните дни.

Следобед вятърът постепенно ще се ориентира от северозапад.

По Черноморието – слънце, до 25 градуса и спокойно море

По Черноморието неделя ще бъде предимно слънчева, като следобед високата облачност постепенно ще се увеличава.

Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°, температурата на морската вода е около 20°, а вълнението ще бъде около 2 бала.

Съществена промяна по крайбрежието не се очаква през деня, но през следващите дни захлаждането ще достигне и източните райони.

В планините – дъжд, гръмотевици и силен вятър

В планините на Западна България облачността ще бъде значителна, с валежи от дъжд, на места временно интензивни и придружени от гръмотевици.

Над масивите в източната половина на страната ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който на места по северните склонове ще бъде силен.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19°, а на 2000 метра – около 11°.

Условията за продължителни преходи в Рила, Пирин и западните части на Стара планина ще бъдат неблагоприятни заради вероятността от гръмотевични бури и внезапни промени на времето.

От понеделник започва рязко захлаждане, във вторник валежите отново се активизират

В понеделник, 12 октомври, през страната ще премине студен атмосферен фронт. Още през нощта срещу понеделник от запад на изток ще започнат валежи, които на много места ще бъдат краткотрайни, временно интензивни и придружени от гръмотевици.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като с него ще нахлува по-хладен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните ще се понижат до 17°–22°.

Във вторник, 13 октомври, след временно отслабване валежите отново ще обхванат много райони от страната. Повишена остава вероятността за значителни количества дъжд, особено в Източна България.

Ще духа умерен северен вятър, който в източните райони ще бъде силен. Захлаждането ще продължи и дневните температури ще се понижат допълнително.

В сряда, 14 октомври, се очаква да се задържи значително по-хладно време. Облачността ще остане по-често значителна, а в отделни райони са възможни нови превалявания. Температурите ще бъдат осезаемо по-ниски от тези през изминалите дни, като в някои части на страната понижението спрямо края на седмицата ще надхвърли 10 градуса.

11 октомври ще бъде ден на два сезона в България – почти летни 29 градуса и слънце на изток срещу дъжд и гръмотевици на запад. От понеделник обаче есента ще настъпи в цялата страна с чувствително захлаждане, усилване на вятъра и нова валежна обстановка.