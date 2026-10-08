Сезонът на есенните настинки започва: Няколко начина да се предпазим

С настъпването на есента настинките отново стават често срещани. Обикновената настинка представлява вирусна инфекция на горните дихателни пътища, която може да бъде причинена от повече от 200 респираторни вируса. Сред най-разпространените са риновирусите, чиято активност обикновено се увеличава в началото на есента и през пролетта, посочват от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в САЩ.

Хрема, запушен нос, кихане, болки в гърлото и кашлица са сред характерните оплаквания. Подобно начало обаче могат да имат и грипът, и COVID-19, затова само по симптомите не може надеждно да се установи причината. При хората с повишен риск от усложнения навременният тест и консултацията с лекар са особено важни.

За да ограничим вероятността от заразяване, специалистите препоръчват да се обърне внимание на ежедневната среда и личната хигиена:

Осигурявайте свеж въздух в помещенията. Редовното проветряване у дома, на работното място и в училище подобрява въздушния обмен и може да ограничи разпространението на вируси.

Поддържайте добра хигиена на ръцете. Мийте ги редовно, като не пропускате и почистването на предметите и повърхностите, които се докосват често.

При заболяване ограничете контактите. Най-добрият подход е да останете у дома и да избягвате близост с други хора, особено с тези, за които респираторните инфекции крият по-голям риск.

Няма единична мярка, която напълно да елиминира риска от заразяване. Съчетаването на няколко от тези навици обаче осигурява по-добра защита, особено когато в обкръжението има много болни хора.

При вече появили се симптоми почивката и приемът на достатъчно течности могат да помогнат за възстановяването. За облекчаване на запушения нос може да се използва назален спрей със солен разтвор. Медът също може да успокои кашлицата при възрастни и деца над една година, но не трябва да се дава на бебета под 12 месеца.

При болка и температура могат да се използват лекарства според указанията и препоръките на лекар или фармацевт. При децата медикаментът и дозировката трябва да са съобразени с възрастта.

Важно е да не се приемат антибиотици по собствена преценка. Те не действат срещу вирусите, които причиняват обикновената настинка.

Медицинска помощ трябва да се потърси при затруднено или учестено дишане, дехидратация или температура, която продължава повече от четири дни. Преглед е необходим и когато симптомите не започнат да се подобряват след 10 дни.

Внимание изисква и повторното влошаване - например ако след първоначално подобрение отново се появи температура или кашлицата стане по-силна.

За хората с хронични заболявания, отслабена имунна система или други рискови фактори за тежко протичане на грип и COVID-19 е препоръчително да потърсят лекарска помощ още в началото на заболяването, дори когато симптомите са леки.