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Регистрираха първи случай на втори грипен вирус за сезона у нас

Регистрираха първи случай на втори грипен вирус за сезона у нас
pixabay

Инфекцията е потвърдена при пациентка, настанена за лечение в София

Първият случай за грипния сезон 2026-2027 г. на вирус A(H1N1)pdm09 вече е регистриран в България, съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

В Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ инфекцията е потвърдена с PCR изследване. Положителната проба е взета от пациентка, настанена за лечение в Специализираната болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ в София.

С A(H1N1)pdm09 броят на установените у нас типове грипни вируси от началото на новия сезон достигна два. Само преди дни лабораторията потвърди и първия случай на A(H3N2).

За сезон 2026-2027 г. се очаква в България да бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини, сочат данни на Изпълнителната агенция по лекарствата. Имунизацията на децата с назалните ваксини започна на 5 октомври, след като препаратите вече са били доставени в страната. Предстои да бъдат осигурени и допълнителни количества за аптечната мрежа. Още 70 000 дози противогрипни ваксини за свободния пазар се очаква да пристигнат през ноември, по информация на Министерството на здравеопазването.

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