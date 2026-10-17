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Много горещият чай и кафето могат да утроят риска от рак на хранопровода

Много горещият чай и кафето могат да утроят риска от рак на хранопровода
pixabay

Чаят мате обикновено се пие много горещ - с температура около 70 градуса

Пиенето на много горещ чай или кафе може да утрои риска от рак на хранопровода, установи изследване, публикувано в научното издание International Journal of Cancer, съобщи „Сайънс алърт“.

През 2016 г. Международната агенция за изследване на рака предизвика широк обществен отзвук, след като класифицира много горещите напитки с температура над 65 градуса, като „вероятно канцерогенни за хората“.

Това заключение от 2016 г. се основаваше на доказателства, че мате - билкова напитка, популярна в Южна Америка, която често се пие много гореща - е свързана с повишен риск от рак на хранопровода.

Чаят мате обикновено се пие много горещ - с температура около 70 градуса. Досега обаче учените нямаха категорични доказателства дали по-умерено топлите напитки също крият опасност.

„Международните изследвания от известно време показват, че пиенето на много горещи напитки като мате, което е типично за Южна Америка, е свързано с повишен риск от определени видове рак на хранопровода“, казва Керън Папиър, изследовател от Оксфордския университет. „Оставаше обаче въпросът дали това важи и за температурата, при която хората в западния свят обикновено пият своите топли напитки".

Общо изследователите включват данни от 977 282 участници, което според тях превръща проекта в най-мащабното проучване до момента, изследващо връзката между горещите напитки и рака на хранопровода. На участниците са задавани сходни въпроси относно консумацията на топли напитки, включително колко горещи предпочитат да бъдат те („много горещи“, „горещи“, „топли“ и т.н.), както и по колко чаши чай и кафе изпиват на ден.

Учените установяват, че участниците, които предпочитат „много горещи“ напитки, имат 3,17 пъти по-висок относителен риск от развитие на езофагеален карцином в сравнение с хората, които пият напитките си просто „топли“. Изследователите откриват още, че при хората, които посочват, че предпочитат просто „горещи“ напитки, има 69 процента по-висок риск от езофагеален карцином в сравнение с тези, които консумират „топли“ напитки.

Данните показват още, че количеството също има значение - при хората, които изпиват по шест или повече горещи чаши на ден, рискът от този рак нараства със 71 процента в сравнение с тези, които пият по-малко.

Въпреки че констатациите от това проучване не доказват категорично, че горещите напитки причиняват рак, изследователите предполагат, че дори лекото намаляване на температурата им би могло потенциално да предотврати значителен брой случаи на рак на хранопровода.

„Ако се докаже причинно-следствена връзка между температурата на напитките и рака на хранопровода, това означава, че 14 процента от тези случаи биха могли да се предотвратят, ако хората просто преминат от „много горещи“ към „умерено горещи“ напитки“.

Основен недостатък на проучването е липсата на реални измервания на температурата. Вместо това авторите са се осланяли единствено на субективната оценка на хората, които сами е трябвало да определят напитките си като „много горещи“, „горещи“ или „топли“.

Учените се надяват бъдещи проучвания да изяснят този въпрос с точни измервания. Сегашните им резултати обаче подсказват нещо притеснително: рискът от рак вероятно нараства дори при температури, по-ниски от досега смятаната за опасна граница от 65 градуса.

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