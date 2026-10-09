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Температурите падат с 10 градуса: Георги Рачев обяви кога

Температурите падат с 10 градуса: Георги Рачев обяви кога
pixabay

След топлия уикенд се очакват няколко хладни и дъждовни дни, а по високите части на Западна България е възможен и сняг

Рязко застудяване, повече облаци и значителни валежи се очакват в България през следващата седмица.Максималните температури ще се понижат с около 10 градуса, като най-осезаема ще бъде промяната в сряда и четвъртък.

По думите му след предстоящите топли събота и неделя ще последват три-четири дни със значително по-ниски дневни температури. В София максималните стойности може да останат под 15 градуса.

Въпреки застудяването климатологът уточни, че времето ще бъде по-скоро хладно, отколкото студено. Минималните температури дори може леко да се повишат, докато дневните ще отбележат съществен спад.

През уикенда времето ще остане сравнително топло. В неделя са възможни слаби превалявания в Западна България, докато в източните райони се очакват повече слънце и високи температури.

По-сериозната промяна ще настъпи във вторник и сряда, когато нахлуването на хладен въздух ще създаде условия за по-значителни валежи.

Рачев прогнозира, че в периода от вторник до четвъртък на много места в страната може да се натрупат около 20-25 литра дъжд на квадратен метър.

Той обаче предупреди, че има вероятност зоната с най-обилните валежи да се измести към Северна Гърция, което би намалило количествата дъжд у нас.

Във високите части на Западна България, над 2000 метра надморска височина, е възможен и снеговалеж.Според климатолога на отделни места може да се образува тънка снежна покривка.

Рачев коментира и необичайно високите температури през последните дни. По думите му в района на Червен бряг са били измерени 30 градуса, което е сравнително рядко за октомври, макар и далеч от абсолютния температурен максимум за месеца от 38 градуса.

Климатологът обърна внимание и на продължаващото понижаване на нивото на река Дунав. Той посочи, че преди около десет дни в Будапеща е отчетено рекордно ниско ниво на реката за периода, откакто се водят наблюдения.

Очакваните валежи през следващата седмица биха били важни на фона на продължителния недостиг на вода, но според Рачев остава несигурно къде ще паднат най-големите количества.

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