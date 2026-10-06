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Жълт код за ниски минимални температури и опасност от слана в почти цяла България

Жълт код за ниски минимални температури и опасност от слана в почти цяла България

В планините ще бъде предимно слънчево

Жълт код за ниски минимални температури и опасност от слана е обявен в почти цялата страна днес. Предупреждението е в сила за всички области с изключение на Русе, Силистра, Бургас и Варна.

Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, за София - около 23°, съобщават от НИМХ.

В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, по най-високите части – умерен от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 10°.

Над Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Сутринта ще духа слаб западен вятър, а в следобедните часове – умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 23°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

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Слънчево и жълт код за слани в голяма част от страната утре

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