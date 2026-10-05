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Слънчево и жълт код за слани в голяма част от страната утре

Слънчево и жълт код за слани в голяма част от страната утре
pixabay

Температурите сутрин ще паднат до минус 2°, а през деня ще достигнат 26°

През нощта времето ще остане ясно и почти безветрено. Минималните температури ще са между 2° и 7°, а в котловините и затворените полета, където отново е възможно да се образува слана, ще достигнат до минус 2°, а в София - около 1°. За голяма част от страната е обявен жълт код за слани.

През утрешния ден ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността главно над източните райони. Ще духа слаб вятър. Максималните температури ще са между 21° и 26°, като за София се очакват около 23°.

Предимно слънчево ще бъде и в планинските райони. По високите части ще духа умерен вятър от север-североизток, докато в по-ниските райони той ще остане слаб. Температурите ще достигнат около 18° на 1200 метра и около 10° на 2000 метра.

По българското Черноморие ще има значителна средна и висока облачност. В сутрешните часове вятърът ще е слаб от запад, а следобед ще се ориентира от изток-югоизток и ще се усили до умерен.

Максималните температури ще са между 19° и 23°. Морската вода ще е около 20°, а вълнението на морето ще достигне около 2 бала.

 

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