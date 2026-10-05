Празнуваме Международния ден на учителя

На 5 октомври е Международният ден на учителя, който се отбелязва в България и в над 100 държави по света.

В България Международният ден на учителя се отбелязва от 2006 г. с решение 697 на Министерския съвет от 29 септември 2006 г.

От 1994 г. с решение на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) се отбелязва Международен ден на учителя в знак на почит към приноса на учителите за развитието на обществото.

Празникът е свързва с годишнина от подписването (1966 г.) на Препоръката за статута на учителите от Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културатаи (ЮНЕСКО), както и от Международната организация на труда.

В системата на образованието в България работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата - близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години, съобщиха в началото на новата учебна 2026/2027 година от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.

„Уважаеми учители, зная, че зад всеки малък успех стоят много ежедневни усилия, които често остават невидими. Да задържите вниманието на едно дете, да го мотивирате, да бъдете взискателни, без да го отказвате, и да намирате път към него дори когато това изглежда трудно. Именно тези малки всекидневни усилия превръщат учителската професия в мисия, която без вашата отдаденост няма как да бъде изпълнена”, се казваше в приветствието на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев за първия учебен ден до учителите, директорите, учениците и родителите.