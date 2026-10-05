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Къде се пътува трудно на 5 октомври: затворен е пътят между Банско и Разлог

Къде се пътува трудно на 5 октомври: затворен е пътят между Банско и Разлог

Движението остава двупосочно в едното платно на „Хемус“ край Шумен и Игнатиево, а сутринта има две ленти към София през Владая и Драгичево

Път II-19 между Банско и Разлог остава затворен в района на Банско след тежката катастрофа, при която загина моторист.

Леките автомобили се пренасочват през Банско. За тежкотоварния трафик обходът е по път III-1901 Банско – Баня, път II-84 и път III-1903 към Добринище. По основните автомагистрали няма съобщение за нов тежък инцидент или пълно аварийно затваряне.

Две ленти към София през Владая

Тъй като 5 октомври е работен ден, от 06:00 до 10:30 часа по път I-1 през Владая са осигурени две ленти към София.

Между 06:00 и 10:00 часа две ленти към столицата има и в района на Драгичево. В обратната посока движението е в една лента.

За товарните автомобили над 15 тона остава ограничението между Александров мост при Княжево и границата с Пернишка област.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за монтаж на ограничителни системи. Трафикът се извършва двупосочно в платното към Варна, като организацията е обявена до 9 октомври.

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, движението също е двупосочно в платното към Варна. Днес е последният обявен ден на ограничението.

Между 1-ви и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Между 23-ти и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При тунел „Топли дол“ при нормални условия са отворени по две ленти във всяка посока. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ не се допускат автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-ти и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-ти и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-ви км към София, между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършват дейности по почистване. Между 342-ри и 348-и км към Бургас се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 80 км/ч.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“, между 10-и и 12-и км към София, е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София от 10:00 до 16:00 часа е затворена външната активна лента. Автомобилите преминават през изпреварващата и другата активна лента.

По АМ „Марица“, между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“, трафикът е в една лента заради ремонт на фуги на две подлезни и едно мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, движението е в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен за всички автомобили. Обходът е по път I-9 до пътен възел „Крайморие“, по път II-99 до пътен възел „Приморско“ и по път III-992 до Ясна поляна.

Път III-868 Рудозем – Смолян също е затворен. Пътува се през Смолян, Чокманово, Смилян и Рудозем.

По пътя Пампорово – Смолян при Райковски ливади движението е спряно заради свлачище. Обходът е през Стойките или прохода „Рожен“.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак остава затворен за основен ремонт. Обходният маршрут преминава през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

В Свищов е затворен участък от път II-52 заради ремонт на ВиК съоръжение. Трафикът е пренасочен по градската улична мрежа, а 5 октомври е последният посочен ден на тази организация.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, превозни средства с дължина над 12 метра и автомобили с ремаркета. През „Шипка“ остава ограничението за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Товарният трафик на изход през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен. По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 5 октомври ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София – около 22 градуса.

Сутринта в отделни котловини има условия за слана и заледяване по мостове и усойни участъци. В планините ще бъде слънчево, с температура около 15 градуса на 1200 метра и около 7 градуса на 2000 метра.

По Черноморието също ще бъде слънчево. Максималните температури ще са между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето – около 3 бала с тенденция към отслабване.

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