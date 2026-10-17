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С доброволческа акция в Южния парк завършва есенното почистване на София

С доброволческа акция в Южния парк завършва есенното почистване на София
БТА

Тазгодишното пролетно почистване на София събра над 1000 доброволци на близо 60 места в различни райони на града

С доброволческа акция в Южния парк завършва есенното почистване на София, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Кметът на София Васил Терзиев ще се включи в последния ден от есенното почистване на столицата и в почистването на бреговете и подходите към езерата в Южния парк. В 10:00 ч. кметът ще бъде при езеро „Панорама“, където ще участва в доброволческите дейности по почистването на бреговете на езерата. В 11:45 ч. столичният кмет ще се присъедини към квартално почистване в район „Слатина“, където ще участва в дейностите на терен заедно с гражданите.

Всеки гражданин може да се включи като доброволец в някое от вече организираните събития, като разгледа интерактивната карта, избере удобно място в близост до дома или офиса си и се присъедини към съответната група.

Стотици доброволци се включиха в почистването на над 15 места в различни части на София през изминалия уикенд. Заедно събрахме близо 9 тона отпадъци от споделените пространства в кварталите, градинките и парковете.

Край езерата в Южния парк бяха събрани над 350 чувала с растителни отпадъци, а клоните бяха надробени и извозени с близо 15 малки камиона. В края на акцията бреговете на езерата „Скритото“ и „Осморката“, както и голяма част от брега на езеро „Панорама“, бяха почистени от саморасла храстовидна растителност.

„Целта на тези кампании не е доброволният труд да замени работата на общината и фирмите по чистотата, а връщането на усещането за принадлежност към града и отговорното отношение към пространствата, които споделяме всеки ден“, каза столичният кмет, цитиран от общинския пресцентър.

Тазгодишното пролетно почистване на София събра над 1000 доброволци на близо 60 места в различни райони на града. В резултат на съвместните действия на граждани, институции и партньори бяха събрани и извозени близо 200 тона отпадъци.

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