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София започва есенно почистване: Четири езера в Южния парк ще бъдат почистени на 10 октомври

София започва есенно почистване: Четири езера в Южния парк ще бъдат почистени на 10 октомври
БТА

Столичната община организира доброволческа акция, а гражданите могат да организират почиствания и в своите квартали

Столичната община представи организацията на първата доброволческа акция от кампанията за есенно почистване на София и езерата в Южния парк. Почистването ще се проведе на 10 октомври (събота) от 10:00 до 14:00 часа.

Инициативата е част от изпълнението на гражданския проект по програмата „Идеи за града“ и продължава извършената инженерна работа по първите три почистени езера от каскадата. За доброволците на 10 октомври е определен общ сборен пункт - брегът на езерото „Панорама“ откъм бул. „Хенрик Ибсен“. Там в 10:00 ч. екипи на ОП „Паркове и градски градини“ и Столичния инспекторат ще посрещат участниците.

След събирането при езерото „Панорама“ доброволците ще бъдат разпределени в четири екипа, които ще работят около езерата „Панорама“, „Скритото“, „Патешка приказка“ („Осморката“) и „Безименно 6“. Всеки екип ще бъде с координатор от ОП „Паркове и градски градини“.

За участниците на място Столичната община ще осигури чували, работни ръкавици и над 150 комплекта специализирани ръчни инструменти. Те включват четири вида оборудване – лозарски ножици, големи ножици за клони и два вида гребла. Всички дейности, при които се налага използването на моторни верижни триони, ще бъдат извършвани единствено от квалифицирани служители на ОП „Паркове и градски градини“ с цел безопасност на доброволците.

Получаването на инструментите ще става на началния пункт срещу приемно-предавателен протокол, а след края на планираните дейности в 14:00 ч. участниците трябва да ги върнат на същото място. Междувременно Столичната община напомня, че гражданите могат да организират почиствания и в своите квартали. Желаещите могат да регистрират точка на официалния сайт, да сформират собствена група или да се включат в вече организирано събитие чрез интерактивната карта.

Два малки електрически камиона ще подпомагат вътрешната логистика в парка по време на акцията. Те ще обслужват четирите работни пункта и ще транспортират събраните от доброволците клони до дробилката, разположена на терен. На всеки пункт битовите отпадъци ще се поставят в чували, които ще бъдат извозени своевременно след приключването на акцията в 14:00 ч.

Желаещите могат да се запишат за акцията, да регистрират точки за почистване в своите квартали и да получат допълнителна информация чрез официалния уебсайт на инициативата.

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