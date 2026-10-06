София през очите на младите: Изложба показва архитектурното наследство на града

Днес, 6 октомври, от 18:30 часа в зала 2 на комплекс „Антична Сердика“ ще бъде открита изложбата „Архитектурното наследство на София“. Чрез картини, фотографии, видео и текст тя показва ценни сгради в столицата през погледа на млади хора, съобщават от фондация „Креа“.

Експозицията представя резултатите от пленер, състоял се в края на май с участието на ученици от Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“ и Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. Ломоносов“. В подготовката си за пленера участниците обикалят пеша Стара София и се запознават с предварително подбрани сгради и архитектурни стилове от края на XIX и началото на XX век.

Сградите са пресъздадени от учениците на НГПИ „Св. Лука“ с акварел, акрил, пастел и туш, като част от творбите са изпълнени и върху каменна хартия. Фотографии и видео, показващи сградите и творческия процес, заснемат учениците от НПГПТО „М. Ломоносов“. Информация за архитектурните ценности на минувачите представят техни връстници от специалността „История на изкуството и културология“.

Общо 21 творби са включени в експозицията. Сред сградите, поставени във фокус, са четири, които през 2026 г. отбелязват кръгли годишнини - Чиновническото застрахователно дружество и сградата на бул. „Дондуков“ № 19, построени през 1926 г., жилищно-търговската сграда на ул. „Будапеща“ № 7, издигната през 1916 г., както и зданието на братя Хентови на ъгъла на ул. „Пиротска“ и ул. „Княз Борис I“, построено през 1906 г.

Късният сецесион е характерен за Чиновническото застрахователно дружество, докато при сградата на бул. „Дондуков“ № 19 се откриват особености, свързани с архитектурата на ар деко. Проектът на жилищно-търговската сграда на ул. „Будапеща“ № 7 е дело на арх. Георги Кунев. Зданието на братя Хентови пък е проектирано от арх. Наум Торбов, чиито други сгради също са представени в експозицията - сред тях Софийските хали и хотел „Сплендид“.

Друга от представените сгради е Североизточното крило на Княжеския дворец, чието строителство приключва през 1895 г. Арх. Фридрих Грюнангер разработва проекта, а в работата му помага арх. Никола Лазаров. Въпреки че през 2025 г. се навършват 130 години от завършването му, сградата е включена в изложбата. Днес тя е дом на Националния етнографски музей, който през 2026 г. отбелязва 120 години от създаването си, отбелязват от екипа.

Като част от изложбата ще бъдат излъчвани видеоматериали, посветени на пленера и представените сгради. Те са изработени от учениците от НПГПТО „М. Ломоносов“ със съдействието на Фондация „Креа“, а ръководител на работата по ученическия филм е Зорница Николова.

Домакинът на експозицията - Регионалният исторически музей - София, ще покаже и видеа от поредицата „Сградите разказват“, посветени на част от архитектурните ценности, включени в проекта. Организаторите посочват, че в залата ще бъдат подредени и пана с фотографии и текстова информация за сградите.

Финансирането на проекта е осигурено с подкрепата на Програма „Култура“ на Столична община, дарители и партньори. По реализацията му е работено съвместно и с Камарата на архитектите в България и Регионалната колегия на КАБ - София област, уточняват от екипа.