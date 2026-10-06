Новини
Търси
Подкаст
Общество

София през очите на младите: Изложба показва архитектурното наследство на града

София през очите на младите: Изложба показва архитектурното наследство на града
Фондация „Креа“

Ученици пресъздават знакови сгради от стара София чрез картини, фотографии и видео

Днес, 6 октомври, от 18:30 часа в зала 2 на комплекс „Антична Сердика“ ще бъде открита изложбата „Архитектурното наследство на София“. Чрез картини, фотографии, видео и текст тя показва ценни сгради в столицата през погледа на млади хора, съобщават от фондация „Креа“.

Експозицията представя резултатите от пленер, състоял се в края на май с участието на ученици от Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“ и Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. Ломоносов“. В подготовката си за пленера участниците обикалят пеша Стара София и се запознават с предварително подбрани сгради и архитектурни стилове от края на XIX и началото на XX век.

Сградите са пресъздадени от учениците на НГПИ „Св. Лука“ с акварел, акрил, пастел и туш, като част от творбите са изпълнени и върху каменна хартия. Фотографии и видео, показващи сградите и творческия процес, заснемат учениците от НПГПТО „М. Ломоносов“. Информация за архитектурните ценности на минувачите представят техни връстници от специалността „История на изкуството и културология“.

Общо 21 творби са включени в експозицията. Сред сградите, поставени във фокус, са четири, които през 2026 г. отбелязват кръгли годишниниЧиновническото застрахователно дружество и сградата на бул. „Дондуков“ № 19, построени през 1926 г., жилищно-търговската сграда на ул. „Будапеща“ № 7, издигната през 1916 г., както и зданието на братя Хентови на ъгъла на ул. „Пиротска“ и ул. „Княз Борис I“, построено през 1906 г.

Късният сецесион е характерен за Чиновническото застрахователно дружество, докато при сградата на бул. „Дондуков“ № 19 се откриват особености, свързани с архитектурата на ар деко. Проектът на жилищно-търговската сграда на ул. „Будапеща“ № 7 е дело на арх. Георги Кунев. Зданието на братя Хентови пък е проектирано от арх. Наум Торбов, чиито други сгради също са представени в експозицията - сред тях Софийските хали и хотел „Сплендид“.

Друга от представените сгради е Североизточното крило на Княжеския дворец, чието строителство приключва през 1895 г. Арх. Фридрих Грюнангер разработва проекта, а в работата му помага арх. Никола Лазаров. Въпреки че през 2025 г. се навършват 130 години от завършването му, сградата е включена в изложбата. Днес тя е дом на Националния етнографски музей, който през 2026 г. отбелязва 120 години от създаването си, отбелязват от екипа.

Като част от изложбата ще бъдат излъчвани видеоматериали, посветени на пленера и представените сгради. Те са изработени от учениците от НПГПТО „М. Ломоносов“ със съдействието на Фондация „Креа“, а ръководител на работата по ученическия филм е Зорница Николова.

Домакинът на експозицията - Регионалният исторически музей - София, ще покаже и видеа от поредицата „Сградите разказват“, посветени на част от архитектурните ценности, включени в проекта. Организаторите посочват, че в залата ще бъдат подредени и пана с фотографии и текстова информация за сградите.

Финансирането на проекта е осигурено с подкрепата на Програма „Култура“ на Столична община, дарители и партньори. По реализацията му е работено съвместно и с Камарата на архитектите в България и Регионалната колегия на КАБ - София област, уточняват от екипа.

Още по темата

Откриха изложба за 20-годишнината на Регионалния център за приобщаващото образование в София

Откриха изложба за 20-годишнината на Регионалния център за приобщаващото образование в София

6 октомври 1014 г.: Умира цар Самуил - владетелят, който до последно защитава България

6 октомври 1014 г.: Умира цар Самуил - владетелят, който до последно защитава България

След като върна костите на цар Самуил, Мицотакис тръгна на планински преход из Олимп

След като върна костите на цар Самуил, Мицотакис тръгна на планински преход из Олимп

Йотова при откриването на изложба за Ботев в Страсбург: Поетът е еманация на националния ни дух

Йотова при откриването на изложба за Ботев в Страсбург: Поетът е еманация на националния ни дух

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Водещи

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 2 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 7 минути
Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 11 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 17 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 34 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 36 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 46 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 60 минути