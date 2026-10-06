Иван Шишков ще има работна среща с районните кметове на София

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе днес работна среща с районните кметове на София, както и с и народни представители.

На разговорите ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Основно внимание ще бъде отделено на върху мерките и проектите, чието изпълнение е насочено към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на Столична община.