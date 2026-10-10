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Нов живот за езерата в Южния парк: Започна поредното почистване

Нов живот за езерата в Южния парк: Започна поредното почистване
БТА

Три езера вече са възстановени, а акцията по почистването ще продължи на 11 и 17 октомври

Доброволци започнаха почистването на езерото "Панорама“ в столичния Южен парк. Инициативата ще продължи и в неделя, 11 октомври, както и следващата събота, 17 октомври, съобщи заместник-кметът на София по екология Николай Неделков, цитиран от БНР.

Акцията е част от гражданска инициатива за възстановяване на езерата в парка. До момента са почистени три водоема, които преди това са били пресъхнали и без живот.

След почистването и повторното им напълване с вода в тях вече са се завърнали патици и водни кокошки, посочи Неделков.

"Това е една идея, която се роди от гражданите - да почистим езерата на Южния парк“, обясни заместник-кметът.

Дейностите по останалите езера са планирани за есента, за да не се нарушава периодът на гнездене на птиците.

По думите на Неделков почистването е съгласувано въз основа на доклад на Софийския университет. През пролетта и лятото работата във водоемите, в които има живот, е била отложена именно с цел опазване на птиците.

С инициативата Столичната община и доброволците продължават усилията за възстановяване на езерата и подобряване на екологичното състояние на Южния парк.

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