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529 чуждестранни студенти започнаха обучението си в Медицинския университет в София

529 чуждестранни студенти започнаха обучението си в Медицинския университет в София
МУ - София

Събитието уважиха ректорското ръководство на Медицинския университет в София

Академичната 2026/2027 година за чуждестранните студенти в Медицинския университет (МУ) в София започна днес с тържествена церемония в анатомичната аудитория на Медико-биологичния комплекс, съобщи пресцентърът на висшето училище.

Тази година приетите в англоезичното обучение във всички звена на МУ-София са общо 529 студенти от 40 страни от Европейския съюз (ЕС) и извън него, като за първи път има и студенти, които ще изучават специалността „Медицинска сестра“ на английски език. Това са 44 студенти, които ще се обучават във Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров“.

Първокурсниците напълниха залата, за да чуят приветствените думи на ръководството на университета – на ректора проф. д-р Бойчо Ланджов и на заместник-ректора по учебната дейност проф. Анжелика Велкова-Монова, която води церемонията.

Събитието уважиха ректорското ръководство на Медицинския университет в София, декани, заместник-декани на факултети и директори на звена към висшето училище.

Ректорът поздрави първокурсниците за избора им на професия и университет, окуражи ги да се запознаят с българската култура и им пожела да се подкрепят, да растат заедно през годините на обучението и да допринасят за напредъка на университетската общност.

Приветствени слова към първокурсниците поднесоха и председателят на Студентския съвет към МУ-София Захари Влайков, както и шестокурсникът от специалността „Медицина“ Амин Файед като представител на международните студенти в университета.

Първокурсниците имаха възможност да си направят снимки за спомен на специална фотобудка, преди да се отправят към съответните факултети за откриване на академичната година по звена, се отбелязва в съобщението.

Чуждестранните студенти в Медицинския университет (МУ) в София към края на учебната 2025/2026 година са 3315 във всички курсове и специалности. 

 

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